Kaluđerović saslušan u VDT-u

Podgorica, (MINA) – Cetinjanin Nenad Kaluđerović saslušan je danas u Višem državnom tužilaštvu (VDT) u svojstvu građanina.

To je agenciji MINA kazala rukovoditeljka VDT-a u Podgorici Lepa Medenica.

Ona je kazala da se Kaluđerović u toku dana odazvao pozivu VDT-a, a da je u tom tužilaštvu saslušano i više građana.

Kaluđerović se u javnosti dovodio u vezu sa ubistvom Vuka Borilovića, osumnjičenog za masovno ubistvo na Cetinju u petak.

Iz Uprave policije je u subotu saopšteno da još nije utvrđena okolnost Borilovićeve smrti.

