Jokić: Kotor neće izgubiti status na UNESCO listi

Podgorica, (MINA) – Kotor nije i neće izgubiti status na UNESCO listi, kazao je predsjednik te opštine Vladimir Jokić i dodao da taj status nije ugrožen.

Jokić je to kazao povodom navoda direktora Agencije za zaštitu životne sredine Milana Gazdića da će Kotor izgubiti status prirodnog i kulturno-istorijskog područja na Listi svjetske baštine UNESCO-a.

“Kotor nije izgubio status na UNESCO listi, niti će ga izgubiti, niti je njegov status na listi ugrožen”, naveo je Jokić.

On je kazao da sa punom odgovornošću tvrdi da opasnost za status Kotora na listi svjetske baštine ne postoji, nakon procesa koje su vodili od 2017. do 2020. godine, a čiji je rezultat planski dokument i sistem zaštite usklađen sa UNESCO.

“Koristim ovu priliku da još jednom u ime grada Kotora i u svoje lično ime izrazim ogromnu zahvalnost svima koji su u tom periodu činili tim koji je doveo do ovih rezultata”, rekao je Jokić.

On je naglasio da je Prostorno urbanistički plan opštine Kotor usvojen uz saglasnost UNESCO-a, kao i da su sve preporuke reaktivne misije UNESCO sprovedene i implementirane.

“Pred nama je još uvijek put na kojem moramo raditi na daljem osiguravanju sistema zaštite jedinstvene univerzalne vrijednosti, kroz usvajanje Menadžment plana, poboljšanja sistema kontrole i nadzora, kao i efikasnijeg rada institucija u sistemu zaštite”, rekao je Jokić i dodao da sve to, u najvećem dijelu, predstavlja suštinu odluke Komiteta UNESCO.

Kako je naveo, status Kotora na UNESCO listi nije pitanje puke formalnosti.

“Kotor je od strane civilizacije prepoznat kao jedan od rijetkih dragulja naše planete, a njegova izuzetna univerzalna vrijednost, nešto što je nama dato na čuvanje”, istakao je Jokić.

On je kazao da njihova obaveza da najprije očuvaju tu vrijednost, a tek potom da formalno prisustvo na listi bude prioritet.

“U potpunosti smo posvećeni ovoj civilizacijskoj obavezi, što smo do sada našim djelima i dokazali. Svako suprotno postupanje bi značilo ispisivanje iz civilizacije, što Kotor sebi nikada neće dozvoliti”, zaključio je Jokić.

