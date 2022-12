Jelić: Vrata Suda u Strazburu otvorena za mlade sudije iz Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Vrata Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu otvorena su za mlade sudije iz Crne Gore, kazala je sutkinja tog suda i profesorica prava, Ivana Jelić.

Kako je saopšteno iz AIRE Centra, Jelić je danas u Podgorici održala predavanje na kojem je, sa mladim sudijama Crne Gore, razgovarala o novim praksama Suda u Strazburu kao izazovima koji predstavljaju novosti, prateći iskustva iz ove godine.

Skup je okupio preko 50 članova i članica Mreže mladih sudija (MMS), koja je domaćin događaja, a bio je prilika i da se saberu rezultati uspješne saradnje Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu Crne Gore i AIRE centra koji su kroz svoje partnerstvo i pokrenuli MMS.

Jelić je rekla da presude Evropskog suda, pored postizanja pravde za pojedince, imaju i edukativni karakter za sudije, advokate, sve zainteresovane i cijelo društvo.

“Kao supsidijarni organ, a ne sud četvrte instance, on niti ukida niti preinačuje presude nacionalnih sudova, već sudeći djeluje korektivno u predmetima kada nacionalni sudovi nijesu pravilno primijenili pravne standarde”, kazala je Jelić.

Ona je navela da princip supsidijarnosti ima smisla kada nacionalni sudovi rade nezavisno, nepristrasno i na osnovu zakona.

Kako je saopštila, praksa Strazburškog suda može pomoći nacionalnim sudijama, ne samo kao pravni putokaz u primjeni evropskih standarda, već i kao podrška za nezavisno i nepristrasno suđenje.

Prema riječima Jelić, sud u Strazburu je u brojnim predmetima zaštitio nacionalne sudije, kada su njihova prava bila ugrožena u njihovim zemljama, o čemu govore i skoriji predmeti iz Turske i Poljske.

“A praksa Suda obavezuje i izvor je prava u svim državama članicama Savjeta Evrope, pa i Crnoj Gori”, rekla je Jelić.

Ona je kazala da je Mreža mladih sudija Crne Gore inicijativa primjerena i cilju – da se usvoje evropske pravne vrijednosti i steknu adekvatna znanja na početku sudijske karijere, i trenutku – da se osnaže nacionalni kapaciteti na evropskom putu Crne Gore.

Sekretarka Mreže mladih sudija Tijana Badnjar navela je da je Jelić svojim primjerom pokazala koliko je važno da sudije Evropskog suda za ljudska prava održavaju saradnju sa matičnim zemljama.

“Ta direktna stručna veza Strazbura i Crne Gore, daje priliku sudijama da se upoznaju sa odlukama Evropskog suda donijetim tokom ove godine, a koje mogu imati uticaj na postupanje sudova i direktnu primjenu Evropske konvencije u domaćoj praksi“, poručila je Badnjar.

Projektna menadžerka AIRE centra za aktivnosti u Crnoj Gori Đina Popović rekla je da je iza njih godina u kojoj su sa uspjehom stavili teme pravosuđa i zaštite ljudskih prava kroz pravosuđe u centar pažnje crnogorske javnosti.

“Zajedno smo pokazali koliko je važno da sudovi i tužilaštva budu otvorena za javnost. Samo tako možemo podići stepen povjerenja u pravosuđe”, rekla je Popović.

Kako je saopštila, AIRE centar je, uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, organizovao niz skupova na teme od značaja za crnogorsko pravosuđe.

“Posebno nam je drago što godinu završavamo upravo predavanjem sutkinje Jelić članovima Mreže mladih sudija”, rekla je Popović.

