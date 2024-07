Jači zemljotres u Albaniji, osjetio se i u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Sektor za seizmologiju Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju jutros u dva sata i 42 minuta registrovao je jači zemljotres sa epicentrom na 22 kilometra jugozapadno od Medove u Albaniji, koji se osjetio i u Cnoj Gori.

Jačina zemljotresa u hipocentru (žarištu) iznosila je 4.5 jedinica Rihterove skale, što odgovara epicentralnom intenzitetu od šest-sedam stepeni Merkalijeve skale (MCS).

Iz Zavoda su kazali da je žarište zemljotresa locirano je na dubini od deset kilometara.

“Na osnovu numeričkog modela promjene intenziteta sa rastojanjem u ovom regionu, magnitude zemljotresa i dubine hipocentra, ovaj zemljotres je mogao izazvati izvjesne materijalne štete u epicentralnom području”, rekli su iz Zavoda.

