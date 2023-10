Izbor VDT-a mora biti prioritet novog saziva parlamenta

Podgorica, (MINA) – Izbor vrhovnog državnog tužioca (VDT) mora biti prioritet novog saziva Skupštine, ocijenjeno je na sastanku predsjednika Crne Gore Jakova Milatović i glavnog specijalnog tužioca Vladmira Novovića.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Milatović je istakao važnost misije Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) kada je u pitanju unapređenje stanja vladavine prava u Crnoj Gori, imajući u vidu da je to preduslov svih drugih reformi.

Milatović je, kako se dodaje, pohvalio brojne rezultate koje je taj državni organ postigao nakon što je Novović stupio na funkciju.

„Posebno je istaknuta nužnost što hitnijeg izbora VDT-a, što mora biti prioritet novog saziva Skupštine“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je naglašena i potreba da se unaprijedi važeći normativni okvir kojim je utvrđena nadležnost SDT-a, u smjeru dodatnog fokusiranja na djela visoke korupcije i organizovanog kriminala.

„Sagovornici su se saglasili da je nastavak odlučne borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije od najvećeg značaja za dalji razvoj crnogorskog društva, jačanje povjerenja građana u institucije i ubrzanje evropskog puta države“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je, u tom kontekstu, pozitivno ocijenjena saradnja Crne Gore i strateških međunarodnih partnera, na čijem jačanju treba raditi i u narednom periodu.

U saopštenju se navodi da je Milatović iskazao punu podršku SDT-u u realizaciji budućih aktivnosti.

On je, kako se dodaje, naglasio da država mora preći sa riječi na djela i konačno riješiti pitanje prostornih i drugih neophodnih tehničkih uslova za rad tog državnog organa.

