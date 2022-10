Podgorica, (MINA) – Bilo koja od HPV vakcina koje je prekvalifikovala Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) sprečava kancer grlića materice u do 90 odsto slučajeva, kazala je šefica Kancelarije SZO u Crnoj Gori Mina Brajović.

Ona je kazala da njihovi podaci, generisani u 112 zemalja širom svijeta, potvrđuju da je HPV vakcina jedna od najbezbjednijih.

Kako su saopštili iz Instituta za javno zdravlje (IJZ), danas su uz podršku SZO započeli još jednu u nizu edukacija zdravstvenih radnika na temu ”Kako komunicirati o benefitima HPV vakcinacije“.

Brajović je istakla da je obuka u funkciji jačanja kapaciteta zdravstvenih radnika, da na strukturiran način, “naoružani” potrebnim znanjima, vještinama, samopouzdanjem komuniciraju sa građanima o tome da je HPV vakcina održivi put za borbu protiv kancera grlića materice i da spašava živote majki, sestara, kćerki.

Ona je dodala da kancer grlića materice odnosi više života u Crnoj Gori nego u bilo kojoj zemlji regiona Evrope.

Kako je kazala, prema SZO podacima u vise od 95 odsto slučajeva HPV virus je uzrok obolijevanja od cervikalnog kancera, kao inda.

Prema riječima Brajović, podaci o HPV vakcini ohrabruju, ali i obavezuju na intezivan dijalog i dvosmjernu komunikaciju zdravstvenih radnika sa roditeljima, ali i drugim akterima koji direktno ili indirektno oblikuju javno mjenje.

Ona je kazala da se tokom pandemije koronavirusa uvidjelo da efikasan odgovor počiva na kvalitetnoj, efikasnoj kriznoj komunikaciji i komunikaciji o rizicima i angažmanu zajednice.

Brajović je dodala da se uvidjelo i da u tom procesu zdravstveni radnici igraju važnu ulogu, jer uživaju povjerenje, a djeluju na temelju nauke i naučnih dokaza.

“Ovo su razlozi zašto SZO u saradnji sa Ministrastvom zdravlja i timom iz IJZ, ulaže napor na daljem jačanju kapaciteta zdravstvenih profesionalaca da svoje znanje o benefitima HPV vakcinacije podijeli sa sugrađanima na strukturisan način, prilagođeno sagovorniku i trenutku na način koji uliva puno povjerenje”, navela je Brajović.

Ona je kazala da to rade kako bi pomogli roditeljima da donesu ispravnu odluku – HPV vakcinacija za dobro zdravlje djevojčica, kćerki i budućih majki Crne Gore i eliminaciju cervikalnog kancera kao ozbiljne javnozdravstene prijetnje i prepreke razvoju društva.

Vršilac dužnosti pomoćnika direktora za javno-zdravstvena i medicinksa pitanja u IJZ, Borko Bajić, zahvalio se kolegama iz odjeljenja za imunoprofilasku Instituta.

Oni su, kako se navodi u saopštenju, u prethodnom periodu priprema, kao i uvođenja vakcinacije koja je počela krajem septembra, uložili ogromne napore da se pored nabavke vakcina, pripremne aktivnosti uključujući edukaciju i komunikacija realizuju na najbolji mogući način.

Bajić je, kako je saopšteno, naročito pohvalio rad doktora Milka Joksimovića, koji u pogledu HPV vakcinacije predstavlja prepoznatljivo lice Insituta.

On se zahvalio i Brajović i lokalnoj kancelariji SZO na stalnom prisustvu i pomoći u brojnim zdravstvenim izazovima, kao i stručnoj pomoći koju pruža i ovaj put u pogledu HPV vakcinacije kroz angažovanje eksperta Sahil Warsi koji će realizovati edukaciju.

Bajić je naveo da su svi svjesni brojnih izazova sa kojima se srijeću u svom svakodnevnom radu.

“I istakao značaj rada na HPV vakcinaciji kao efikasnom načinu da se na jednostavan način spriječi nastajanje raka grlića materice i ostalih tumora koje izaziva ovaj virus”, dodaje se u saopštenju.

On je naglasio da rak grlića materice predstavlja podmulku bolest koja se najčešće javlja bez jasnih simptoma i zbog toga se i otkriva kasno i na žalost odnosi živote u velikoj mjeri, ako se ne sprovode preventive mjere koje uključuju vakcinaciju, redovne ginekološke kontrole i skrining programe.

Bajić je istakao zadovoljstvo što se Crna Gora započela proces HPV vakcinacije i na taj način svrstala u red civilizovanih zemalja koje su u prilici da efikasno sprovode prevenciju karcinoma grlića materice.

On je dodao da se nada da će radionica biti uspješna i da će na narednim sastancima IJZ i predstavnici primarne zdravstvene zaštite zajedno biti ponosni zbog mjerljivog napretka u ovoj oblasti.

Joksimović, koji je koordinator aktivnosti na sprovođenju Programa HPV vakcinacije na nacionalnom nivou, istakao je da je zadovoljan početkom sprovođenja HPV vakcinacije u Crnoj Gori i prvim reakcijama roditelja djece kojima je vakcinacija namijenjena.

On je naveo da je to samo jedna u nizu edukacija koju Institut sprovodi u posljednjih godinu, kako samostalno, tako i uz pomoć SZO koja je za sad jedina od međunarodnih organizacija koja pruža podršku u sprovođenju tog programa.

”Sva relevantna istraživanja, kao i iskustva širom svijeta pokazuju da su najznačajniji za prihvatanje vakcinacije – komunikacija i odnos povjerenja između zdravstvenih radnika i roditelja, kao i komunikacija unutar porodice i uskog kruga prijatelja”, istakao je Joksimović.

Kako je kazao, nikakva kampanja, putem medija, društvenih mreža i slično, ne može zamjeniti komunikaciju zdravstveni radnik-roditelj djeteta koje treba zaštititi.

“Zato, kada je u pitnaju ova vakcina možete primijetiti i promjenu u načinu komuniciranja, prezentovanja činjenica i naglasak na postepeni razvoj i unaprijeđenje povjerenja između roditelja i zdravstvenih radnika, uz realan pristup, realne ciljeve i jačanje ovog izuzetno važnog preventivnog programa uz rad na dugi rok“, dodao je Joksimović.

HPV vakcinacija u Crnoj Gori je započela 26. Septembra, shodno Nacionalnom planu za sprovodjenje HPV vakcinacije, čiju izradu i realizaciju je podržala SZO.

