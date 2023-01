Hitno obezbijediti novac za nove školske i predškolske objekte

Podgorica, (MINA) – Crna Gora treba hitno da obezbijedi novac za finansiranje novih školskih i predškolskih objekata, kao i za adekvatno opremanje svih škola novim tehnologijama, poručeno je iz predstavništva UNICEF-a u Podgorici.

U svijetu se danas obilježava 24. januar – Međunarodni dan obrazovanja.

UNICEF je tim povodom uputio globalni poziv na hitne investicije u obrazovanje svakog djeteta i upozorio lidere javnog i privatnog sektora da će se kompanije i javni sektor ubrzo suočiti s manjkom obrazovane radne snage ako se ne posvete krizi u obrazovanju.

Iz te međunarodne organizacije podsjetili su na ključne nalaze nedavno predstavljene Analize sektora obrazovanja 2015‒2020, koja je pokazala da je dvoje od troje djece u Crnoj Gori u osnovnim školama s nedovoljnom infrastrukturom i da je u prosjeku 16 učenika na jedan kompjuter u osnovnim i srednjim školama.

Analiza je pokazala da svaki četvrti nastavnik pohađa programe za profesionalni razvoj i da djeca koja rastu u siromaštvu u mnogo manjem broju idu u vrtić, osnovnu i srednju školu u odnosu na svoje vršnjake.

Šef predstavništva UNICEF-a u Podgorici Huan Santander kazao je da je Međunarodni dan obrazovanja dan poziva na akciju.

“Crna Gora hitno treba da obezbijedi novac za finansiranje novih školskih i predškolskih objekata, kao i za adekvatno opremanje svih škola novim tehnologijama”, poručio je Santander.

Prema njegovim riječima, veće ulaganje u kontinuirano stručno usavršavanje svih nastavnika neophodno je ako Crna Gora želi da postigne bolji kvalitet obrazovanja.

“Konačno, za smanjenje siromaštva u Crnoj Gori mora se pružiti kvalitetno obrazovanje svoj djeci iz siromašnih porodica, romskoj i djeci sa smetnjama u razvoju i to od prvih godina života,” istakao je Santander.

Osim UNICEF-a, Ministarstvo prosvjete i nevladine organijzacije Prosvjetna zajednica i Udruženje Roditelji pozvali su da se investicijama u obrazovanje daju prioriteti.

Iz Ministarstva prosvjete su istakli da je Crna Gora obrazovanje stavila u prvi plan.

Oni su poručuju da ih u narednom periodu očekuje izrada ključnog dokumenta ‒ sveobuhvatne strategije za reformu obrazovanja.

“Koja će ukazati da smo spremni za hrabre akcije kako bismo imali bezbjedno i zdravo okruženje za učenje, bolji ishod učenja, osnažene nastavnike i njihov unaprijeđeni ekonomski i društveni status, iskoristili digitalnu revoluciju u korist javnog obrazovanja i pravednije i efikasnije ulagali u obrazovanje”, naveli su iz Ministarstva.

Ministar prosvjete Miomir Vojinović ukazao je da je, kroz partnerstvo s Evropskom investicionom bankom, Centralnom bankom Savjeta Evrope, KFW bankom i Američkom ambasadom u Crnoj Gori, Ministarstvo već obezbijedilo novac za finansiranje izgradnje devet novih vrtića i četiri osnovne škole.

Kako je naveo, obezbijeđen je i novac za poboljšanje energetske efikasnosti desetina srednjoškolskih, osnovnoškolskih i objekata predškolskih ustanova.

“Dodatnih 11 miliona EUR za ovu svrhu Ministarstvo je obezbijedilo od Zapadnobalkanskog investicionog okvira i multilateralnih donatora”, rekao je Vojinović i poručio da će resor kojim rukovodi nastaviti da radi na hitnom obezbjeđivanju sredstava za reformu obrazovnog sektora i u budućnosti.

Iz Prosvjetne zajednice su podsjetili da svi problemi društva proizilaze iz neprosvijećenosti i da je pružanje kvalitetnog obrazovanja svakom djetetu zadatak cijelog društva.

Članica Upravnog odbora Prosvjetne zajednice Danijela Delibašić rekla je da je Međunarodni dan obrazovanja dan opomene Crnoj Gori da mora hitno ulagati u školske objekte, kao i u nastavni kadar kako bi on bio stručan i motivisan da izađe u susret izazovima obrazovanja 21. vijeka.

“To je dan poziva Crnoj Gori da stvara bolje uslove rada i da u kontinuitetu značajno poboljšava položaj prosvjetnih radnika u društvu, kao i da podstiče redovno učešće praktičara u kreiranju obrazovne politike”, navela je Delibašić.

Kako je dodala, Međunarodni dan obrazovanja je prilika da se podsjeti da napredak društva u cjelini zavisi od inkluzivnosti, podrške i kvaliteta obrazovanja dostupnog svakom djetetu u Crnoj Gori.

“A to se može postići samo kroz kontinuirano plansko ulaganje države u obrazovanje”, poručila je Delibašić.

Udruženje Roditelji je pozvalo Vladu da poveća izdvajanja za obrazovni sistem.

Prema njihovim riječima, osim instrastrukture, koja je gorući problem, posebnu pažnju treba usmjeriti na obezbjeđivanje stabilnih finansija za osnovne potrebe đaka i obrazovnih ustanova ‒ grijanje i prevoz.

Izvršna direktorica Udruženja Roditelji Kristina Mihailović kazala je da, osim što nemaju dovoljno prostora u školama, djeca, nerijetko, borave u hladnim ili poluhladnim prostorijama, nemaju prevoz do škole, dok njihovim nastavnicima nedostaje osnovni materijal za rad.

“Podsjećamo i na bezbjedost koja je svakodnevna tema u javnosti i medijima zbog konkretnih situacija vršnjačkog nasilja i vandalizma, iako je programima Ministarstva prosvjete i predviđeno podizanje nivoa sigurnosti na veći nivo. Međutim, za te svrhe novac i dalje nije opredijeljen”, rekla je Mihailović.

Ona je podsjetila i na, sada već predugo, čekanje konkretne reforme obrazovanja u smislu prilagođavanja programa i planova aktuelnim životnim okolnostima u 21. vijeku i potrebama đaka.

Mlada reporterka UNICEF-a Crne Gore Sofija Ivanović pozvala je nadležne da djeci sa smetnjama u razvoju obezbijede neophodna sredstva za učenje i da organizuju dodatnu edukaciju postojećeg kadra kako bi on mogao da pruži kvalitetno, inkluzivno obrazovanje za svako dijete u Crnoj Gori.

Ivanović je kazala da se, kao osoba bez ostatka vida, suočava sa tri ključna izazova u obrazovanju, od kojih je prvi navela nedostatak edukovanog nastavnog kadra koji može da omogući kvalitetnu, inkluzivnu nastavu.

Ona je rekla da nedostaje asistivnih i didaktičkih pomagala, poput računara s govornom podrškom i Brajeve bilježnice, koji bi pomogli osobama bez ostataka vida da lakše savladaju gradivo.

Ivanović je ukazala i na nedostatak dovoljnog broja defektologa svih profila, pa i tiflopedagoga i drugih osoba koje bi osobe bez ostatka vida naučile raznim vještinama potrebnim za samostalan, ravnopravan i dostojanstven život.

“Svi ovi izazovi mogu se prevazići kroz adekvatnu edukaciju postojećeg kadra, kao i ulaganjem sredstava u adekvatnu infrastrukturu za rad s osobama sa smetnjama”, istakla je Ivanović.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 24. januar za Međunarodni dan obrazovanja kako bi se slavio njegov doprinos miru i razvoju.

Pod temom „Da bi ulagali u ljude, dajmo prioritet obrazovanju”, ovogodišnji Međunarodni dan obrazovanja poziva na intenzivnu političku mobilizaciju oko obrazovanja, kao i na prelazak s obećanja i globalnih inicijativa u akcije kroz koje će se desiti pozitivne životne promjene za svu djecu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS