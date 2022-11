Hitno kreirati ambijent pravne sigurnosti i odgovornosti

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori se hitno mora kreirati ambijenta pravne sigurnosti, vladavine prava i odgovornosti svih aktera na medijskoj sceni, ali i u društvu uopšte, saopšteno je iz Evropskog pokreta.

Iz te organizacije su kazali da su mediji ključni stub u izgradnji savremenog društva.

„Mediji su i odgovorni nosioci i čuvari društvenih vrijednosti i institucija. Međutim, u Crnoj Gori se odvija sasvim suprotan proces“, naveli su iz Evropskog pokreta.

Kako su kazali, često se svjedoči uređivačkim politikama koje su usmjerene na razaranje društvenih vrijednostii i stavljanja medija u funkciju najprizemnijih ličnih, partijskih, političkih i finansijskih interesa, grubo kršeći sve principe etike i profesionalnosti.

„Suprotstavljena politička mišljenja, postala su razlog za beskrupulozno obračunavanje u kom se ne biraju sredstva, i u kom se ne preza od neutemeljenog napada na pojedince i pojedinke koje misle drugačije“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se toksični i prizemni narativ iz Skupštine i Vlade Crne Gore seli u medije „i tamo doživljava metastazu nakalemljenu na nizak nivo političke i medijske pismenosti, kao i nizak nivo lične kulture i obrazovanja“.

„Umjesto da budu korektivni faktor i svojevrsna platforma za ozbiljnu razmjenu argumenata i mišljenja, izvjesni mediji su se stavili u funkciju progona, klevete i promovisanja nasilja kao forme komunikacije u javnom diskursu“, kazali su iz Evropskog pokreta.

Prema njihovim riječima, najnoviji primjer takvog izvještavanja je sramotni napad na tri ambasadorke, kojim se otvara nova dimenzija u padu standarda i profesionalnosti u crnogorskim medijima.

Iz Evropskog pokreta su istakli da svaki novinar i novinarka imaju pravo na politički komentar svih javnih aktera, pa i diplomatskih predstavnika i predstavnica i njihovog djelovanja.

„Međutim, niko nema pravo da ambasadore i ambasadorke, koji su gosti naše zemlje i prema kojima moramo imati poseban obzir i poštovanje, tretiramo na prizeman i vulgaran način“, poručili su iz te organizacije.

Oni smatraju da posebnu težinu nedavnom napadu na ambasadorke Evropske unije, Sjedinjenih američkih država i Ujedinjenog kraljevstva, daje i mizogini karakter kvalifikacija koje su im upućene, kao i otvoreni govor mržnje koji im je adresiran na ličnom nivou.

„Ovakav način iskazivanja stavova novinara, urednika i vlasnika medija je apsolutno neprihvatljiv i mora biti predmet sankcija i osude od strane svih profesionalnih udruženja novinara i medija, organizacija civilnog društva kao i predmetom pažnje relevantnih državnih institucija“, poručili su iz Evropskog pokreta.

Nažalost, kako su naveli, takav primjer kršenja etičkog kodeksa novinara, Zakona o medijima, kao i svih drugih profesionalnih i komunikacionih standarda nisu usamljeni.

Iz Evropskog pokreta su kazali da sve češće, novinari, urednici i vlasnici medija zloupotrebljavaju svo profesionalni i društveni položaj za ostvarivanje svojih ličnih, ideoloških ili finansijskih interesa.

„Sličan primjer možemo naći u nezapamćenom napadu na građanske aktiviste i aktivistkinje Crne Gore koji je izveden preko ovdašnjih lokalnih izvještača BIRN-a“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je regionalna i međunarodna struktura zloupotrijebljena od grupe lokalnih ideoloških istomišljenika, međusobno interesno i finansijski povezanih, koji su iskoristili regionalnu analizu za fabrikovanje činjenica i kreiranje nove “realnosti”.

„U kojoj je izvršen brutalni lični napad na istaknute građanske aktiviste, aktivistkinje i novinarke prišivajući im etikete radikalnog ekstremizma koji su u potpunoj suprotnosti sa njihovim načinima djelovanja, ali i njihovim ideološkim, kontinuirano javno iskazivanim stavovima i aktivnostima“, dodaje se u saopštenju Evropskog pokreta.

Kako su naveli, potpuna improvizacija u metodološkom okviru, iskrivljena primjena i tako improvizovanih metoda, netačnost u tumačenju činjenica i fabrikovanje neistinitih kvalifikacija od lokalnih izvještača BIRN-a, doveli su do ugrožavanja najprije lične bezbjednosti, a potom i osnovnih ljudskih prava i sloboda svih navedenih devet aktivista i aktivistkinja, u toj nemiloj demonstraciji zloupotrebe medijske moći.

„Činjenica da smo društvo koje se nalazi u ustavnoj, sudskoj, zakonodavnoj i krizi izvršne vlasti nam ne daje za pravo da usvajamo nasilje kao obrazac ponašanja, a posebnu odgovornost u tome imaju mediji“, kazali su iz Evropskog pokreta.

Prema njihovim riječima, sve navedeno jasno ukazuje na nužnost i hitnost ustanovljavanja partnerstava na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou, a u cilju stvaranja nulte tolerancije na nasilje i zloupotrebe medija.

„Sve to mora rezultirati hitnom kreiranju ambijenta pravne sigurnosti, vladavine prava i odgovornosti svih aktera na medijskoj sceni, ali i u društvu uopšte“, poručili su iz Evropskog pokreta.

