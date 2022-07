Hajduković: Crna Gora nije ekološka država

Podgorica, (MINA) – Crna Gora za 30 godina, od kada je proglašena za ekološku državu, nije ništa uradila da taj status opravda i te tri decenije su sa ekološkog stanovišta izgubljene, ocijenio je naučnik Dragan Hajduković.

„Ne samo da nijesmo ekološka država, nego smo po razaranju ljepote i ekonomske vrijednosti postali svjetski šampioni. Potreban je veliki talenat da se sa toliko uspjeha razori tako mala teritorija“, kazao je Hajduković agenciji MINA.

On je naveo da ako Crna Gora želi da bude privlačna i jedinstvena da ne smije razarati prirodne vrijednost, i ukazao da se na ulazu u Miločerski park pravi zgrada sa više od deset spratova.

„Uništili smo Zetsku ravnicu, teritorije za proizvodnju hrane, uništimo sve čega se dotaknemo. Crna Gora sa ovom teritorijom i ovim brojem stanovnika morala bi po kvalitetu života biti najbolja država Evrope“, smatra Hajduković.

On je ocijenio da dosadašnje vlasti nijesu vodile Crnu Goru sa mudrošću, znanjem i potrebnim patriotizmom.

„Neću nikoga da osuđujem ali, prema mom mišljenju, današnja ocjena je da je Crna Gora dovedena na prag nestajanja, i morali bi se brzo trgnuti i ponašati na bitno drugačiji način“, upozorio je Hajduković.

On je kazao da bi Crna Gora trebalo da pokuša da bude ekološka država.

„Da se okrene društveno odgovornom kapitalu, naučnicima koji su više u službi čovječanstva nego centara moći“, naveo je Hajduković.

Na pitanje da li Crna Gora nakon 30 godina, za koje smatra da su izgubljene, ima vremena da učini nešto po tom pitanju, Hajduković je odgovorio da bi bilo vremena, kada bi političari koji ne znaju da rade bar dozvolili da neko pokuša da radi.

On je rekao da u premijeru Dritanu Abazoviću, čija je stranka URA članica Zelenih Evrope, ne vidi čovjeka „zelenog srca i zelenog uma“.

„U njemu ne vidim zelenog premijera. URA nije napravljena kao zelena partija, ja bih volio da postane zelena partija, ali ne vidim da idu u tom pravcu“, kazao je Hajduković.

Prema njegovim riječima, političari su zaokupljeni rješavanjem problema, kojih ne bi bilo da ih oni nijesu stvorili.

Na pitanje kako je došao na ideju da Crna Gora bude prva ekološka država, Hajduković je odgovorio da je to bilo pred raspad Jugoslavije, kada je bilo jasno da Jugoslavija neće moći opstati.

„Jedino polje gdje se Crna Gora mogla odmah, uz pomoć svijeta, uzdići do visine primjera bilo je da postane planetarni pilot projekat i primjer prvog održivog ljudskog društva, skraćeno sam ja to nazvao ekološka država“, rekao je Hajduković.

On je kazao da je trebalo na jednom malom dijelu zemlje napraviti jedan pilot projekat i pokazati kako je moguće da društvo kvalitetno živi u harmoniji sa prirodom.

Hajduković je rekao da civilizacija ide putem samounuištenja i da su voda, hrana i vazduh zagađeni do zastrašujućih razmjera.

„Životinje u polarnom krugu imaju tragove plastike, pesticida i toksina u organizmu. Kilimatske promjene mogu da učine možda kompletnu planetu nemogućom za život“, upozorio je Hajduković.

On je naveo da je ideja bila vrlo jednostavna – ponuditi nešto što je najbolji razvojni put za Crnu Goru, a istovremeno je interes čovječanstva.

Hajduković je objasnio da je početkom 1991. godine otišao kod tadašnjeg predsjednika Momira Bulatovića.

„On (Bulatović) je u dobroj mjeri razumio šta sam pričao. Zahvaljujući njemu održana je Skupština na Žabljaku“, naveo je Hajduković.

On je rekao da je protiv izgradnje malih hidroelektrana na Komarnici i da je Crna Gora u 21. vijeku doživjela strahovito razaranje ljepote, šarma i ekonomske vrijednosti teritorije.

“Ono što je urađeno sa crnogorskom teritorijom, možda nekad i iz dobrih namjera, ali bez pravog znanja i sa haotičnim procjenama, ravno je veleizdaji interesa države“, smatra Hajduković.

On je rekao da nijedan projekata ne smije biti realizovan bez znanja, a što političari često rade.

„Znanje je danas, ne samo u Crnoj Gori nego na planetarnom nivou, sluga centara moći“, kazao je Hajduković.

On je ocijenio da bi država trebalo da uključi ne samo crnogorske nego i strane stručnjake kako bi napravili mapu infrastrukturnih potreba i mapu ekonomskih mogućnosti.

„Vidite šta se desilo sa Budvom i Zetskom ravnicom. Uništavanje, rasprodaja, obezvrjeđivanje crnogorske teritorije“, kazao je Hajduković.

On je dodao da bi trebalo postaviti najmanje jednogodišnji moratorijum na bilo kakave građevisnke poduhvate. „Došli smo do trenuka kada Crna Gora neće biti ono što je bila“.

Hajduković je rekao da od januara prošle godine razgovara sa ljudima iz raznih oblasti kako bi organizovao da se u Crnoj Gori održava Svjetski forum za održivo društvo na zemlji.

„Taj forum bi Crnoj Gori donosio svjetski ugled i simpatije, a planetarno cilj bi bio da dopinese najvažnijem i najhitninjem zadatku čovječnastva – prelasku sa sadašnje neodržive na održivu organizaciju ljudskog društva“, naveo je Hajduković.

Hajduković je objasnio da bi prvi dio foruma bio skup naučnika, naučna multidisciplinarna konferencija, gdje bi se razmatralo do kog stepena su uništeni sistemi za odražavanje života na zemlji i šta treba preduzeti da se to zaustavi.

On je kazao da je cilj da na drugom dijelu foruma prisustvuju politčari, slavne ličnosti, velike nevladine organizacije i društveno odgovorni kapital, i to bio bio dijalog izumeđu naučnika i društva.

„Naučnici bi objašnjavali da smo došli blizu tačke bez povratka“, naveo je Hajduković.

On je poručio da naučnici i znanje treba da dobiju moć koju do sada nijesu imali.

„U borbi za opstanak naučnici moraju dobiti moć da zaustave svaku samoubilačku aktivnost čovječanstva“, zaključio je Hajduković.

Tekst je urađen u sklopu projekta koji je finansiran iz Fonda za pluralizam.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS