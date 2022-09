Graničnoj policiji donirali opremu vrijednu oko 90,5 hiljada EUR

Podgorica, (MINA) – Ambasada Sjedinjenih Američkih Država (SAD) donirala je graničnoj policiji taktičku opremu vrijednu oko 90,5 hiljada EUR.

Iz Uprave policije saopšteno je da se tim povodom direktor Uprave Zoran Brđanin sastao sa ambasadorkom SAD Džudi Rajzing Rajnke.

Navodi se da je opremena obezbjeđena kroz Program za kontrolu izvoza i bezbjednost granice.

Ocjenjuje se da će oprema graničnoj policiji koristiti za nadzor državne granice na kopnu, moru i unutrašnjim vodama.

Oprema će koristiti i u operativnim poslovima u graničnim provjerama u cilju suzbijanja prekograničnog kriminala, ilegalnih migracija, sprečavanja nezakonitog prelaska državne granice i zaštiti nepovredivosti granica Crne Gore.

Rajnke i Brđanin ocijenili su da će oprema značajno doprinijeti unaprjeđenju granične bezbjednosti i u ruralnim i nepristupačnim djelovima koji predstavljaju najveći izazov za nadzor državne granice.

“Ambasadorka SAD-a je iskazala punu opredijeljenost ka daljoj podršci u ovoj oblasti ukazujući na važnost zaštite teritorije Crne Gore kao NATO saveznika, te takođe pozdravila uspješnu i produktivnu saradnju američkih i crnogorskih službi za sprovođenje zakona”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Brđanin istakao pozitivan trend unapređenja saradnje sa svim programskim kancelarijama Ambasade SAD.

