Graditi imidž policije koja će stajati na braniku pravde

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) obavezno je gradi imidž policije koja će stajati na braniku pravde, istine i nacionalnih interesa države Crne Gore, a ne pojedinaca, kazao je resorni ministar Filip Adžić.

Službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost Petar Lazović uhapšen je danas, po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), zbog sumnje da je počinio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije.

Kako je saopšteno iz MUP-a, Adžić je pozdravio akciju SDT usmjerenu protiv osumnjičenih za stvaranje kriminalne organizacije, neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, krijumčarenje, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i zloupotrebu službenog položaja.

Adžić je naveo kako MUP daje punu podršku SDT-u, naročito u kontekstu pritisaka koji su prethodnih dana, kako je rekao, vjerovatno imali za cilj demotivaciju te institucije u sprovođenju pravde.

“Naša obaveza je da gradimo imidž policije koja će stajati na braniku pravde, istine i nacionalnih interesa države Crne Gore, a ne pojedinaca”, kazao je Adžić u saopštenju.

On je naveo da, umjesto destabilizacije i nacionalističkog pira, biraju pravnu državu, profesionalne službe bezbjednosti, nezavisno djelovanje pravosuđa i siguran progres na putu ka Evropskoj uniji.

