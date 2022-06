Građani koji dolaze u KCCG obavezno da nose zaštitne maske

Podgorica, (MINA) – Iz Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) apelovali su danas na građana da poštuju preventivne mjere protiv koronavirusa i da ukoliko dolaze u KCCG, obavezno nose zaštitne maske za lice.

Iz te zdravstvene ustanove kazali su da se, i pored činjenice da je u Crnoj Gori pandemija izazvana koronavirusom pod kontrolom, dok god traje, svi moraju pridržavati preporučenih preventivnih mjera.

Navodi se da je uočeno da u posljednje vrijeme pacijenti dolaze u KCCG ne poštujući važeće mjere i da samim tim dovode u rizik za obolijevanje od Covid-19 i sebe i zaposlene.

“U tom cilju, apelujemo na sve građana da poštuju važeće preventivne mjere, što znači da ukoliko iz bilo kog razloga dolaze u KCCG, obavezno nose zaštitne maske za lice”, kaže se u saopštenju KCCG-a.

