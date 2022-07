Građani da se pridržavaju preporuka i da se vakcinišu

Podgorica, (MINA) – Institut za javno zdravlje (IJZ) pozvao je građane da se vakcinišu i da se pridržavaju preporuka vezanih za pravilnu higijenu ruku, da nose zaštitne maske u zatvorenom prostoru i drže adekvatno odstojanje.

Iz IJZ-a su to saopštili s obzirom na usložnjavanje epidemiološke situacije.

“Molimo građane da se pridržavaju snažne preporuke IJZ-a vezane za nošenje zaštitne maske u zatvorenom prostoru, držanje adekvatnog odstojanja i pravilne higijene ruku, koja se odnosi na sve kategorije stanovništva, ali prije svih na osobe starije od 65 godina, imunokompromitovane i osobe sa hroničnim bolestima”, kaže se u saopštenju.

Iz Instituta su zamolili sve građani da ukoliko nijesu vakcinisani to urade, a ako su vakcinisani da prime dodatnu treću, odnosno četvrtu dozu u skladu sa preporukama nacionalnog Stručnog savjetodavnog tijela za imunizacije (NITAG).

“Samo vakcinacijom uz poštovanje važećih protivepidemijskih mjera i preporuka Instituta zajedno ćemo dovesti do kraja pandemiju uzrokovanu virosom SARS-CoV-2”, dodali su iz IJZ-a.

