Građani da kontaktiraju Interpol ako imaju informacije o nestaloj djevojčici

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) pozvalo je građane da, ako imaju korisne informacije vezane za nestalu dvogodišnju djevojčicu iz Srbije Danku Ilić, o tome obavijeste kancelariju Interpola Podgorica.

Iz crnogorskog MUP-a su podsjetili da je u toku potraga za djevočicom, koja je nestala 26. marta oko 13 sati u mjestu Bansko Polje u Boru, u Srbiji.

“Djevojčica starosti dvije godine ima smeđu kosu i smeđe oči, visoka je 85 centimetara, a u vrijeme nestanka, na sebi je imala maslinasto zelenu jaknu, ljubičaste pantalone i crne patike”, kaže se u saopštenju.

Na sljedećem linku je dostupna žuta potjernica koju je objavio Interpol:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/Yellow-Notices/View-Yellow-Notices’2024-21110

“Molimo sve građane da ukoliko raspolažu korisnim podacima vezanim za nestalu djevojčicu, obavijeste kancelariju NCB Interpola Podgorica na broj telefona: 020/243-511, koji je dostupan 24 sata sedam dana u nedjelji”, zaključili su iz MUP-a.

