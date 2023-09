Gazdić: Kotor gubi status svjetkse baštine UNESCO-a

Podgorica, (MINA) – Kotor će izgubiti status prirodnog i kulturno-istorijskog područja na Listi svjetske baštine UNESCO-a, a Durmitor će biti stavljen na crvenu listu, saopštio je direktor Agencije za zaštitu životne sredine Milan Gazdić.

On je, na konferenciji Zaštita prirode i životne sredine, stanje, značaj i perspektive, rekao da će sledeći samit UNESCO-a u Rijadu biti težak za Crnu Goru.

“Naša su saznanja da će Durmitor biti stavljen na crvenu listu, a pojavljuje se informacija i da će i Kotor izgubiti svoje zvanje značajnog kulturno-istorijskog područja i to je poraz naše države”, poručio je Gazdić, prenosi Antena M.

On je kazao da Crna Gora ne smije da dozvoli da se UNESCO odrekne Durmitora, a da je trenutna situacija alarmantna.

“Umjesto da UNESCO na svoju listu dodaje područja naše države mi smo došli u veoma težak položaj, treba da se borimo i spašavamo zvanja koja imamo”, rekao je Gazdić.

Porazno je, dodao je on, što vojska i policija brane prirodu.

“Rijeke i jezera su nam pune smeća, eksploatacija šljunka je ogromna. Ipak imamo zaštićena morska područja, urađene su revizije zaštićenih područja. Očistili smo neke od najopasnijih ekoloških crnih tačaka, a eko volonteri su se uspjeli izboriti sa ilegalnom eksploatacijom šljunka”, istakao je Gazdić.

On je rekao da se ušlo u rat protiv šumske mafije, ali da je potrebno samo da struka bude u funkciji zaštite prirode, a ne kapitala i investitora.

Gazdić je istakao da je do sada samo rađeno na “gašenju ekološke ideje” koja je bila razvojna šansa.

“Umjesto da pratimo zdravu ideju ponavljali smo tuđe greške. Najvažnija naša grana a to je turizam je ugrožen zbog prirode koja je devastirana”, kazao je Gazdić.

Konferencija je organizovana povodom jubileja 15 godina od osnivanja i rada Agencije za zaštitu životne sredie i 32 godina od proglašenja Crne Gore ekološkom državom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS