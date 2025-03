FZO: Saradnja sa centrima za djecu sa smetnjama u razvoju u Novom Sadu i Tuzli

Podgorica, (MINA) – Fond za zdravstveno osiguranje (FZO) uspostavio je saradnju sa Logopedsko-defektološkim centrom “Buzganović” u Novom Sadu i Centrom za podsticanje rasta i razvoja “AB MEDICA” u Tuzli, na osnovu koje će crnogorski ljekari moći da upućuju pacijente u te dvije zdravstvene ustanove.

Kako je saopšteno iz FZO, riječ je o dva eminentna regionalna centra koji se bave problemima djece sa smetnjama u razvoju i pružaju usluge prevencije, rane detekcije, dijagnostike, terapije i rehabilitacije djece sa poremećajima sluha, govora i jezika, ponašanja i učenja, kao i procjene i praćenja rasta i razvoja.

“Pored centra u Beogradu, koji je bio jedini sa kojim FZO ima saradnju, sada će našim ljekarima biti omogućeno da upućuju djecu i u dva navedena centra, čime se proširuju mogućnosti za pružanje najkvalitetnijih tretmana koje djeca mogu dobiti na ovim prostorima”, navodi se u saopštenju.

Iz FZO su kazali da su svjesni problema sa kojima se roditelji i djeca suočavaju u periodu ekspanzije razvojnih poremećaja kod djece.

Kako su istakli, menadžment FZO čini sve što je u njegovoj moći da obezbijedi što bolje uslove za tretmane djece.

“Ističemo odličnu saradnju sa roditeljima koji su ukazali na potencijale pomenutih ustanova i dobra iskustva iz prakse, što nam je bio podsticaj da uđemo u ozbiljne pregovore i okončamo ih na najbolji mogući način uz veliku podršku stručnih lica iz našeg zdravstvenog sistema i sistema prosvjete i obrazovanja”, navodi se u saopštenju FZO.

Iz te zdravstvene ustanove su kazali da će i u narednom periodu ostati posvećeni uspostavljanju i razvijanju saradnje sa svim relevantnim ustanovama koje se bave problemima djece sa smetnjama u razvoju.

“Jer smo svjesni težine situacije u kojoj se ona i njihove porodice nalaze”, navodi se u saopštenju FZO.

Oni su pozvali sve zainteresovane građane da i ubuduće budu konstruktivan partner toj instituciji, kako bi zajedničkim snagama radili na unaprjeđenju kvaliteta i dostupnosti zdravstvenih usluga za najmlađe.

