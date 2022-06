Podgorica, (MINA) – Fondacija “Miloš Karadaglić” biće most između Crne Gore i svijeta, ali i podsticaj mladim crnogorskim umjetnicima, ocijenio je predsjednik države Milo Đukanović.

Đukanović je na Tviteru /Twitter/ naveo da je razgovarao sa jednim od najcjenjenijih svjetskih gitarista iz Crne Gore, Milošem Karadaglićem.

“Puna podrška njegovom projektu, osnivanju fondacije “Miloš Karadaglić” koja će biti most između Crne Gore i svijeta, pozicionirajući našu zemlju kao prepoznatljivu scenu za velika imena svjetske muzike”, rekao je Đukanović.

On je dodao da će fondacija istovremeno biti podsticaj mladim umjetnicima iz Crne Gore da, kroz stipendije i druge vidove podrške, svoja znanja usavršavaju na najprestižnijim univerzitetima u svijetu.

