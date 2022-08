FBI spreman da pruži konkretnu podršku Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Federalni istražni biro (FBI) Sjedinjenih Američkih Država (SAD) spreman je da pruži konkretnu podršku crnogorskim kolegama u odnosu na aktuelne sajber napade, na čemu se već radi.

To je poručeno tokom sastanka crnogorskog ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića i direktora Uprave policije Zorana Brđanina, sa predstavnicima FBI-a.

Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), prvog dana radne posjete SAD-u, Adžić i Brđanin su razmotrili dalje modalitete saradnje i podrške FBI-a crnogorskim kolegama.

“Predstavnici FBI-a su sa crnogorskim kolegama razmijenili iskustva u borbi protiv organizovanog kriminala i razmotrili tekuće istrage koje omogućavaju odličnu priliku za dalji razvoj partnerstva”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Adžić je pohvalio saradnju koju crnogorska policija ima sa FBI-em, i zahvalio na podršci koju crnogorski MUP i policija dobijaju kako od Biroa, tako i ostalih službi za sprovođenje zakona SAD-a.

“Rezultati koje ostvarujemo proizvod su dobre saradnje sa našim međunarodnim partnerima i podrške koju nam u kontinuitetu pružaju”, rekao je Adžić.

Brđanin je naveo da su, u okviru saradnje crnogorske policije sa FBI, prethodne godine uspješno sprovedena kriminalistička istraživanja komunikacija sa kriptovanih uređaja.

Sagovornici su ukazali na važnost razmjene iskustava, znanja i najboljih praksi i ponovili otvorenost za unapređenje saradnje u svim segmentima od obostranog interesa.

“Pravni ataše FBI-a za Crnu Goru, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, Kenet Brajan, iskazao je spremnost FBI-a za konkretnu podršku crnogorskim kolegama u odnosu na aktuelne sajber napade, na čemu se već radi”, kaže se u saopštenju MUP-a.

