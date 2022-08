Evakuisali povrijeđenu francusku državljanku sa Bobotovog kuka

Podgorica, (MINA) – Vazduhoplovci Vojske Crne Gore (VCG) evakuisali su danas vojnim helikopterom francusku državljanku koja se povrijedila na Bobotovom kuku i transportovali je u Klinički centar, saopšteno je iz Ministarstva odbrane.

Iz tog Vladinog resora su kazali da je akcija evakuacije izvedena bez slijetanja, upotrebom bočne dizalice.

“Letačke posade i spasioci VCG su jedini u zemlji obučeni za tako kompleksna spašavanja”, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su naveli da je ta evakuacija obavljena zahvaljujući samostalnim, ali i zajedničkim vježbama sa ekspertima iz Oružanih snaga Austrije sa kojima pripadnici VCG imaju stalne obuke u spašavanju bočnom dizalicom po najizazovnijim scenarijima.

“Ovakve akcije zahtijevaju visoko obučene letačke posade i spasioce koji prolaze izuzetno rigororznu obuku”, istakli su iz Ministarstva.

