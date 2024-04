EK prepoznaje napore MKM da ubrza reformu medijskog sektora

Podgorica, (MINA) – Evropska komisija (EK) prepoznala je napore Ministarstva kulture i medija (MKM) da ubrza reformu medijskog sektora i najavljuje pozitivno mišljenje na set medijskih zakona, kako bi Crna Gora dobila Izvještaj o ispunjenju privremenih mjerila.

To je saopšteno na sastanku ministarke kulture i medija Tamare Vujović i šefa Jedinice D2 za Crnu Goru i Srbiju u Generalnom direktoratu za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Evropske komisije, Majkla Milera.

Iz MKM je saopšteno da je na sastanku razgovarano o daljem unapređenju saradnje i ubrzanju procesa evropskih integracija.

Vujović je Mileru zahvalila na podršci i iskrenim i direktnim savjetima koje su, na obostranu korist i zadovoljstvo, slijedili u reformi seta medijskih zakona.

Ona je dodala da su u proteklom perodu značajno ubrzali procedure, održavajući dnevnu komunikaciju sa ekspertima Savjeta Evrope (SE).

“Na gotovo dnevnom nivou smo komunicirali sa kolegama iz Delegacije Evropske unije (EU), te smo već 15. marta, samo tri dana nakon dobijanja mišljenja i preporuka Savjeta Evrope, poslali predloge zakona EK na mišljenje”, istakla je Vujović.

Ona je navela da očekuje mišljenje što prije, kako bi bile implementirane sugestije i usvojeni zakoni u crnogorskom parlamentu u što skorijem roku.

Vujović je istakla da je važno usvajanje Zakona o AVM uslugama, pojašnjavajući da će Crnoj Gori biti ukinuta suspenzija na članstvo u Programu Kreativna Evropa, podprogram Mediji, danom usvajanja tog akta.

“Ova odluka ima veliki značaj za Crnu Goru i cijelu filmsku industriju”, navela je Vujović.

Miler je kazao da je zadovoljan postignutim napretkom u proteklom periodu, ističući da je važan zajednički rad i saradnja u ostvarivanju ciljeva.

“Izuzetno smo zadovoljni ovom posjetom, jer to ukazuje na veliki napredak koji smo zajedno postigli u proteklim mjesecima”, istakao je Miler.

On je istakao da cijeni dosadašnje napore administracije koju Vujović predvodi, kao i da su rezultati i napredak koje postižu merljivi.

Miler je dodao da se nada da će tako ostati do samog kraja i u konačnom usvajanja zakona i da će proces proteći glatko i u Vladi i parlamentu, a da će svaki korak do usvajanja biti transparentno komuniciran sa DG Near i Evropskom komisijom.

Kako je kazao, njihov cilj je da naša zemlja ubrzo dobije Izvještaj o ispunjenju privremenih mjerila, a usvajanje seta medijskih zakona je jedan od uslova.

“Prema mojim informacijama, potrebne izmjene su tehničke prirode koje su lako rješive. Već ste dobili pozitivno mišljenje Savjeta Evrope, te vjerujem da će i mišljenje Evropske komisije biti povoljno kako bi medijski zakoni što prije bili usvojeni”, zaključio je Miler.

