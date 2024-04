EK konstatovala napredak Crne Gore u oblasti readmisije

Podgorica, (MINA) – Evropska komisija (EK) konstatovala je napredak Crne Gore u oblasti readmisije i pohvalila procedure povratka koje primjenjuju crnogorske vlasti, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Crnogorska delegacija, u kojoj su bili predstavnici MUP-a, Ministarstva vanjskih poslova i Misije Crne Gore pri Evropskoj uniji (EU), učestvovala je na sastanku Zajedničkog komiteta o readmisiji Crna Gora – EU, sa predstavnicima EK – DG HOME, DG NEAR, država članica i FRONTEX-a.

Iz MUP-a su saopštili da je sastanak održan sa ciljem praćenja implementacije Sporazuma o readmisiji i da je konstatovan napredak Crne Gore u toj oblasti.

„Sagovornicu su se saglasili da je Crna Gora najveći napredak ostvarila u smislu smanjenja broja crnogorskih državljana kojima je naloženo da napuste teritoriju EU, da je smanjen broj zamolnica za readmisiju crnogorskih državljana i evidentiran manji broj zahtjeva za azil“, navodi se u saopštenju.

Ističe se da su predstavnici EK pohvalili procedure povratka koje primjenjuju crnogorske vlasti, kao i da su države članice Unije zadovoljne ukupnom saradnjom sa institucijama Crne Gore u oblasti readmisije.

Iz MUP-a su kazali da pitanje migracije zauzima značajno mjesto u pregovaračkom poglavlju 24, kao i u državama članicama EU.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS