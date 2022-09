Đurović: Održivi razvoj mora biti temelj budućnosti

Podgorica, (MINA) – Crna Gora mora biti zemlja koja svoje postojanje i budućnost temelji na održivom razvoju, što podrazumijeva i očuvanje životne sredine, poručila je predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

crna Gora je usvajanjem Deklaracije na Žabljaku, 20. septembra 1991. godine, postala prva ekološka država na svijetu.

Đurović je kazala da se 31. godinu od usvajanja Deklaracije, nažalost, ne može reći da je Crna Gora ostvarila sve ciljeve koji su u njoj proklamovani.

“Iako je Crna Gora i u Ustavu, kao najvišem pravnom aktu, definisana kao ekološka država, decenije rata, tranzicije, loših privatizacija i nedomaćinskog upravljanja prirodom, onemogućili su da postignemo postavljeni ideal”, kazala je ona.

Ustavna odrednica o Crnoj Gori kao ekološkoj državi u ranijem periodu, smatra ona, više je doživljavana kao teret i ekonomski trošak, nego kao razvojna šansa.

Prema njenim riječima, osim globalnog problema klimatskih promjena, koji pogađa sve zemlje svijeta, Crna Gora se bori sa još mnogo neprilika u oblasti životne sredine.

“To su zagađenje vazduha, emisije štetnih gasova, veliki broj nelegalnih deponija, upravljanje otpadom i otpadnim vodama, očuvanje biodiverziteta, nelegalna gradnja, devastacija rijeka i šuma”, rekla je Đurović.

Ona je ocijenila da su i pandemija koronavirusa, rat na tlu Evrope i velika ekonomska kriza događaji koji su potresli svijet iz temelja i spriječili ozbiljnije bavljenje pitanjima ekologije.

” Međutim, ovi problemi ne smiju biti izgovor da se ne preduzimaju potrebne mjere i aktivnosti u pravcu očuvanja životne sredine jer je to od krucijalnog značaja i za dobrobit ljudi i njihovog zdravlja”, kazala je Đurović.

Ona je naglasila da Crna Gora mora biti zemlja koja svoje postojanje i budućnost temelji na održivom razvoju, što podrazumijeva i očuvanje životne sredine.

“U tom kontekstu, a u skladu sa procesom evropskih integracija u kome se nalazimo već duži niz godina, naša država mora preuzeti i sprovesti zahtjevne kriterijume u cilju obezbjeđivanja efikasne zaštite životne sredine”, rekla je Đurović.

Kako je navela, današnji donosioci odluka su u obavezi da nastave putem prethodnika koji su prije 31 godinu imali jasnu viziju i postavili temelje ekološke države Crne Gore.

“I da kreiraju uslove da se ovaj ideal i ustavna odrednica u dogledno vrijeme ostvare”, rekla je Đurović.

