Đurović: Korupcija ugrožava vitalne funkcije države

Podgorica, (MINA) – Država, čiji je osnovni strateški cilj pristupanje Evropskoj uniji, ne smije biti podložna korupciji, već mora pronaći najbolje metode borbe protiv ove pošasti koja izjeda društvo, poručila je predsjuednica Skupštine Danijela Đurović.

Ona je, povodom 9. decembra – Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, kazala da razarajući efekat te pojave ugrožava vitalne funkcije države i blokira bilo kakvu značajniju društvenu reformu.

Prema njenim riječima, nesporno je da korupcija podriva vladavinu prava i slabi povjerenje javnosti u javne institucije.

“Korupcija, kao opasna pojava, prodire u sve segmente društva i predstavlja krivično djelo kojim se ugrožava politički, ekonomski, privredni i moralni razvoj i prosperitet svake države”, kazala je Đurović.

Kako je navela, nakon političkih promjena u Crnoj Gori 30. avgusta 2020. godine bilo je neophodno napraviti diskontinuitet sa ranijom praksom djelovanja političkih struktura i sprovesti istrage protiv osoba koje su se ogriješili o građane i državu.

“Korak ka tome jeste skoro usvajanje Zakona o porijeklu imovine, čime će se konačno stvoriti preduslovi za preispitivanje porijekla imovine svakog državnog funkcionera i pojedinca, bez razlike kojoj političkoj strukturi pripada”, rekla je Đurović.

Ona je poručila da će se kao predsjednica Skupštine zalagati za otvoren, transparentan i ozbiljan pristup u borbi protiv ove pojave koja ugrožava temelje naše države.

“Kao i za stvaranje jakog zakonskog okvira koji će omogućiti da se uhvatimo u koštac sa njom temeljno i odgovorno”, rekla je Đurović.

Ona je ocijenila da je neselektivna borba protiv korupcije istinski patriotizam.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS