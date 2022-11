Đurović čestitala Njegošev dan

Podgorica, (MINA) – Petar Drugi Petrović Njegoš se ne može svesti na Crnu Goru, ni na bivšu Jugoslaviju, već pripada svijetu jer je njegovo književno djelo dio evropske i svjetske kulture i civilizacije, kazala je predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Đurović je to navela u čestitki građanima povodom 13. novembra, Njegoševog dana – crnogorskog praznika kulture.

“Na današnji dan odajemo počast jednoj od najvećih ličnosti u našoj istoriji, Petru II Petroviću Njegošu, vladici, gospodaru i neprevaziđenom pjesniku i filozofu, čije mudre misli su stigle do svih krajeva svijeta i osvjetlale obraz Crne Gore”, kazala je Đurović.

Ona je podsjetila da su prošle godine velikom većinom glasova u crnogorskom parlamentu proglasili ovaj dan za državni praznik, odužujući se na taj način jednom od crnogorskih najvećih umova makar simbolično za sve ono što je Crnoj Gori ostavio u amanet.

“Pored vrlo važnih državnih reformi koje je sproveo i koje su unaprijedile stanje u tada još uvijek zaostalom crnogorskom društvu, Njegoš je, ipak, ostao najviše upamćen po svom književnom radu”, navela je Đurović.

Kako je kazala, može se reći da je Njegoševo književno djelo temeljna vrijednost crnogorske, ali i južnoslovenske kulture.

Đurović je ocijenila da neće pogriješiti ako ustvrdi da je ono što je kod Engleza Šekspir, kod Njemaca Gete, kod Rusa Puškin, a kod Italijana Dante, u južnoslovenskoj književnosti upravo Njegoš.

“Njegoš se ne može svesti na Crnu Goru, pa ni na bivšu Jugoslaviju. On pripada svijetu jer je njegovo književno djelo dio evropske, ali i svjetske kulture i civilizacije”, rekla je Đurović.

Ona je navela da u prilog tome govori činjenica da se Njegoševo djelo i danas izučava na evropskim univerzitetima, a Gorski vijenac je preveden na brojne svjetske jezike.

“Ovakav status Njegoš je stekao dubokim poštovanjem čitavih generacija koje su došle poslije njega i koje su se napajale njegovim stihovima, kao i naučnika i književnika koji su se njime bavili, proučavali ga i posmatrali ga kao vrhunski uzor, autoritet i inspiraciju”, kazala je Đurović.

Đurović je podsjetila na riječi jedinog nobelovca sa ovih prostora Iva Andrića, koji je zapisao “ne bih se mogao sjetiti nijednog, ma i kratkog perioda u životu bez Njegoševog stiha, bez misli o Njegošu”.

Ona je istakla da sve to govori o velikanu koga je Crna Gora imala i zahvaljujući kome je i danas prepoznata u svijetu.

Đurović je pozvala sve građane da danas ostave iza sebe sve razlike i nesuglasice i ujedinie se u obilježavanju dana koji je posvećen najvećoj ličnosti koju je Crna Gora iznjedrila tokom vjekova.

