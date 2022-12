Đukanović: Rezultati Pravnog fakulteta prevazilaze granice Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Pravni fakultet je, za proteklih pet decenija, postigao izvanredne rezultate u naučno istraživačkoj i nastavnoj djelatnosti, koji daleko prevazilaze granice Crne Gore, ocijenio je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.

On je, na svečanoj akademiji povodom 50 godina od osnivanja Pravnog fakulteta, rekao da se nakon pet decenija može sa zadovoljstvom konstatovati da je taj fakultet postigao izvanredne rezultate u naučno istraživačkoj i nastavnoj djelatnosti, koji daleko prevazilaze granice Crne Gore.

“Iškolovao je generacije pravnika i, kao jedna od najstarijih univerzitetskih ustanova za obrazovanje ljudi i oblikovanje pravne misli, ostao okosnica u razvoju društvenih nauka u Crnoj Gori”, kazao je Đukanović.

Prema njegovim riječima, Pravni fakultet pripada istorijskom jezgru visokog obrazovanja u Crnoj Gori, kao neodvojivi dio naučne i akademske zajednice.

Proteklih pola vijeka, kako je dodao Đukanović, Pravni fakultet je izgradio brojne mostove znanja.

“Učvrstio veze, ne samo sa onima koji studiraju pravne nauke, već i sa onima koji ih proučavaju sa doktrinarnih pozicija i onima koji ih implementiraju u svakodnevnom životu, kako u Crnoj Gori, tako i širom svijeta”, kazao je Đukanović.

On je naveo da Pravni fakultet i danas ostaje rasadnik profesionalnih kadrova u svim sferama društva, velikog broja sudija, tužilaca i advokata koji su nosioci pravnog poretka i vladavine prava u društvu.

“Vođeni kodeksom profesionalne odgovornosti, oni bi morali biti garant njegovog očuvanja. Na njihovom postupanju se gradi povjerenje u institucije”, kazao je Đukanović.

Kako je naveo, samo državno-odgovornim postupanjem može se učvrstiti put ka većem stepenu neposrednog učešća crnogorskih pravnih pregalaca u okviru evropskog pravnog sistema i institucija.

Prema riječima Đukanovića, to je dodatni impuls ka konačnom ostvarivanju evropskog strateškog cilja, članstva Crne Gore u EU.

“Uvjeren sam da će i u budućnosti Pravni fakultet, kao bastion znanja i intelektualnog stvaralaštva u Crnoj Gori, zadržati jednu od ključnih uloga u modernoj naučno-istraživačkoj i nastavnoj djelatnosti na temelju vlastite tradicije i iskustva”, poručio je Đukanović.

On je rekao da su za snažne institucije, potrebni prije svega sposobni i obrazovani ljudi, lojalni i posvećeni svojoj državi, svjesni sopstvene uloge u procesu njenog viševjekovnog trajanja.

Dekanica Pravnog fakulteta Anete Sapić kazala je da vjeruju da će Pravni fakultet, sa obnovljenjim ljudskim resurisima, u epohi digitalne revolucije i velikih promjena, biti institucija koja je dovoljno sazrela za razne nove početke.

“Naš započeti put modernizacije, međunarodnog povezivanja, evropeizacije kurikuluma, jeste konstanta našeg daljeg budućeg djelovanja u rada”, kazala je Spaić.

Ona je rekla da je za pet decenija postojanja Pravnog fakulteta diplomiralo preko devet hiljada studenata, i da su njihove bogate karijere razlog za osjećaj sreće i ispunjenosti.

Spaić je čestitala i osnivanje Alumni akademije Pravnog fakulteta, sa ciljem povezivanja alumnista uz jačanje svijesti o pripadnosti Pravnom akultetu.

Ona je podsjetila da je obrazovanje najpresudnija stvar za budućnost jednog naroda.

“Čestitam prvih 50 godina postojanja, uz nadu da ono što dolazi biće vrednije od onog što je iza nas”, kazala je Spaić.

