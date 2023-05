Đukanović: Rastoder predanim radom zadužio državu i narod

Podgorica, (MINA) – Bivši potpredsjednik Skupštine i poslanik Rifat Rastoder značajno je doprinio obnovi državnosti Crne Gore i predanim radom zadužio svoju zemlju i narod, poručio je aktuelni crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

Đukanović je povodom smrti Rastodera uputio telegram saučešća njegovoj porodici.

On je kazao da je sa žaljenjem primio vijest o smrti Rastodera, dugogodišnjeg istaknutog člana najužeg državnog rukovodstva Crne Gore, sa kojim je dugo i blisko sarađivao.

“Pamtićemo ga i kao poznatog novinara, društveno-političkog radnika i sportistu koji je dao značajan doprinos obnovi državnosti Crne Gore i njenom savremenom razvoju”, naveo je Đukanović u telegramu.

Kako je rekao, Rastoder je predanim radom i životom zadužio i svoju zemlju, i svoj narod.

“Molim vas da primite izraze mog najdubljeg saučešća”, naveo je Đukanović.

