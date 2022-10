Đukanović: Rakić ostavio dubok trag u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Ugledni naučnik i akademik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU) Ljubiša Rakić ostavio je dubok trag u Crnoj Gori, kao jedan od prvih članova CANU i utemeljivača Medicinskog fakulteta u Podgorici, kazao je crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

Đukanović je povodom smrti Rakića uputio telegram saučešća njegovoj porodici.

On je u telegramu istakao da je Rakić bio ličnost za ponos porodici, prijateljima i državi, veoma cijenjen u naučnom svijetu, hrabri intelektualac koji je u politici devedesetih bio jedan od rijetkih glasova razuma tokom krvavog raspleta jugoslovenske drame.

Đukanović je naveo da će se Rakić pamtiti i kao utemeljivač moderne biohemije u regionu i najcitiraniji naučnik Jugoslavije, koji je dao lični doprinos razvoju moderne medicinske nauke u svijetu.

„Posebno dubok trag ostavio je u Crnoj Gori, kao jedan od prvih članova CANU i utemeljivača Medicinskog fakulteta u Podgorici, poštovani profesor koji je svojim znanjem i čestitošću osvajao ljude i sticao ugled među brojnim našim generacijama“, naveo je Đukanović.

