Dukaj: Nova serija sajber napada

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je od kasno sinoć izložena novoj seriji organizovanih sajber napada na Vladinu informatičku infrastrukturu, saopštio je ministar javne uprave u Vladi u tehničkom mandatu Maraš Dukaj.

Prema nejgovim riječima, primarna meta je struktura državnih organa.

Maraš ističe da su stručnjaci resora na čijem je čelu pravovremeno preduzeli odbrambene mjere.

“Iako su trenutno iz bezbjednosnih razloga određeni servisi privremeno isključeni, sigurnost naloga građana i privrednih subjekata ni njihovi podaci nijesu ni na koji način ugroženi. Crna Gora je o detaljima napada, koji su umnogome nalik onima 2015. i 2016, informisala saveznike”, napisao je Dukaj na Tviteru.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS