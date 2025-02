Državno tužilaštvo sve više se prepoznaje kao nepristrasna institucija

Podgorica, (MINA) – Skoro dvije trećina crnogorskih građana, 61 odsto, percipira Državno tužilaštvo kao nezavisnu i nepristrasnu instituciju, pokazalo je istraživanje koje je naručila Misija OEBS-a u Crnoj Gori.

Istraživanje je sprovela agencija De Facto od 15. oktobra do 11. novembra prošle godine, na uzorku od 1.005 punoljetnih građana.

Kako su saopštili iz Misije OEBS-a, istraživanje javnog mnjenja ukazuje na trend poboljšanja percepcije javnosti o Državnom tužilaštvu među građanima Crne Gore, ali i identifikuje potencijalne izazove i mogućnosti za unapređenje.

Iz Misije su rekli da istraživanje pokazuje da je 42 odsto ispitanika izrazilo veoma pozitivan ili donekle pozitivan stav prema Državnom tužilaštvu, što predstavlja rast od 9,5 odsto u odnosu na podatke iz 2023. godine.

“Nešto više od polovine ispitanika, 51 odsto, navelo je da smatra da je Državno tužilaštvo veoma ili donekle efikasno u svom radu, dok 53 odsto smatra da se tužilaštvo uspješno bori protiv korupcije, što predstavlja povećanje od skoro 12 odsto u odnosu na prethodnu godinu”, kaže se u saopštenju.

Kako su naveli iz Misije OEBS-a, podaci iz prošle godine pokazuju da većina građana korupciju i organizovani kriminal smatraju veoma ozbiljnim ili donekle ozbiljnim problemima, dok percepcija političkog uticaja i korupcije naglašava potrebu za daljim reformama kako bi se ojačalo povjerenje javnosti.

Oni su rekli da podaci ukazuju na sve veće uvjerenje građana da Državno tužilaštvo radi na transparentan način.

Iz Misije su kazali da 55 odsto ispitanika ocjenjuje rad tužilaštva kao veoma ili donekle transparentan, što predstavlja povećanje od 14,9 procentnih poena u odnosu na 2023. godinu.

“U Vrhovno i Specijalno državno tužilaštvo povjerenje ima skoro dvije trećine građana – 64,1 odsto i 64,8 odsto, dok je visok stepen povjerenja prisutan i u Osnovno državno tužilaštvo – 60 odsto”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da više od polovine građana vjeruje Višem državnom tužilaštvu u Podgorici – 57 odsto, kao i da rast povjerenja od pet odsto u odnosu na prošlogodišnje istraživanje bilježi i Više državno tužilaštvo u Bijelom Polju.

Slaven Živković iz agencije De Facto rekao je da podaci istraživanja ukazuju na dinamične promjene u percepciji Državnog tužilaštva.

“Podatak da skoro dvije trećina građana, 61 odsto, percipira Državno tužilaštvo kao nezavisnu i nepristrasnu instituciju, što predstavlja rast od 12 odsto u odnosu na 2023, sugeriše da građani prepoznaju doprinos Državnog tužilaštva vladavini prava“, ocijenio je Živković.

Šef Misije OEBS-a u Crnoj Gori Jan Haukaas kazao je da veća transparentnost u radu Državnog tužilaštva i unaprijeđena komunikacija sa građanima mogu doprinijeti povećanju povjerenja javnosti u institucije i vladavinu prava.

„Misija sa zadovoljstvom podržava ovo godišnje istraživanje i spremna je da nastavi sa podrškom u ovoj i drugim oblastima u kojima Misija može pružiti pomoć Vrhovnom državnom tužilaštvu“, rekao je Haukaas.

Vhovni državni tužilac Milorad Marković kazao je da rast povjerenja u tužilaštva na svim nivoima od pet dosto do skoro 15 odsto, kao i podaci da se Državno tužilaštvo sve više prepoznaje kao nepristrasna i nezavisna institucija pokazuju pozitivne efekte reforme državno-tužilačke organizacije.

