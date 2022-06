Doniraće opremu za e-učenje policijskih službenika

Podgorica, (MINA) – Crnogorski ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić i šefica Misije OEBS-a u Crnoj Gori Dominik Vag potpisali su ugovor o donaciji opreme za e-učenje policijskih službenika.

Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), Adžić je rekao da je svaka pomoć, koja se odnosi na jačanje državnih institucija, od velike važnosti.

“Donirana oprema biće od izuzetnog značaja za dalje usavršavanje policijskih službenika“, kazao je Adžić.

On je rekao da je vrlo značajno što je, kako je ocijenio, sadašnja Vlada od međunarodnih bezbjednosnih struktura prepoznata kao pouzdan partner u borbi protiv transnacionalnog kriminala.

“I u narednom periodu ostvarićemo još vidljivije rezultate“, poručio je Adžić.

On je istakao da prepoznaje važnost većeg učešća žena u bezbjednosnom sektoru, dodajući da će uložiti dodatne napore kako bi se povećao broj žena na visokim pozicijama u Upravi policije, što je predviđeno i saradnjom u okviru sprovođenja Akcionog plana za povećanje broja žena u policiji iz prošle i ove godine.

Vag je pohvalila dobre rezultate koje je Crna Gora ostvarila od prošle godine u borbi protiv organizovanog kriminala, dodajući da smatra i da je međunarodna policijska saradnja odlična.

Kako se kaže u saopštenju, ona je pohvalila crnogorsku odlučnost da ojača odgovornost nacionalnih institucija, uključujući i sektor bezbjednosti.

„Misija je spremna da nastavi sa pružanjem podrške Crnoj Gori u postizanju ciljeva njenih nacionalnih politika, posebno u borbi protiv teškog i organizovanog kriminala i jačanju profesionalizacije i integriteta policije“, kazala je Vag.

Ona je podsjetila da je Misija podržala izradu Strategije razvoja policije koja se odnosi na period od ove do 2026. godine.

„U skladu sa Strategijom, Misija pomaže u uspostavljanju institucionalnih kapaciteta MUP-a i policije za onlajn učenje i komunikaciju. Nabavili smo i isporučili opremu na kojoj će biti smještena platforma koja će pružiti mogućnosti za onlajn i hibridno učenje“, kazala je Vag.

Ona je dodala da će Misija podržati razvoj Komunikacionog plana policije za period naredne do 2026. godine, sa setom konkretnih akcija za unaprjeđenje policijske komunikacije u službi, ali i komunikacije sa javnošću, medijima i u kriznim situacijama.

Kako je kazala, Misija će nastaviti godišnju procjenu povjerenja javnosti u policiju sprovođenjem ankete o percepciji javnosti, koja je, prema riječima Vag, dobar mehanizam za procjenu napretka i povjerenja građana u policiju.

Saopšteno je da ove godine Misija planira da podrži MUP u ponovnom pokretanju kampanje podizanja svijesti javnosti o dobrovoljnoj predaji i legalizaciji oružja.

Vag je podsjetila da je borba protiv trgovine ljudima takođe visoko u agendi OEBS-a, posebno od početka rata u Ukrajini.

„Misija će nastaviti da podržava odličan rad Forenzičkog centra u Danilovgradu i dalje unaprjeđuje regionalnu saradnju u istrazi teškog i organizovanog i sajber kriminala“, rekla je Vag.

