Donijet krizni plan za afričku kugu svinja

Podgorica, (MINA) – Vlada je danas donijela krizni plan za afričku kugu svinja, u cilju smanjivanja rizika i opasnosti od pojave tog oboljenja kod domaćih i divljih svinja.

Kako je saopšteno iz Vlade, donijet je Plan upravljanja u kriznim situacijama u slučaju pojave afričke kuge svinja, čiji je cilj sprečavanje unosa virusa afričke kuge svinja i stvaranje uslova za nesmetan promet svinja i proizvoda od svinjskog mesa.

„Krizni plan će omogućiti efikasno sprovođenje propisanih mjera, brzu i koordinisanu mobilizaciju svih predviđenih resursa, čime će se spriječiti širenje bolesti i smanjiti negativne posljedice koje utiču na razvoj stočarstva i proizvodnju bezbjedne hrane“, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su istakli da će suzbijanje i iskorjenjivanje afričke kuge svinja u slučaju pojave bolesti koja ima razmjere epizootije sprovoditi državni organi, organizacije i veterinarska služba preko Operativnog štaba, odnosno opštinskih timova koji se formiraju na lokalnom nivou na način utvrđen planom.

„Planom je predviđeno da se u slučaju izbijanja bolesti primjenjuju striktne mjere: usmrćivanje svih oboljelih svinja na gazdinstvu, određivanje zaraženog i ugroženog područja sa vrlo rigoroznim mjerama poput zabrane kretanja i prometa životinja i proizvoda životinjskog porijekla van ovih područja najmanje 45 dana, dezinfekcija, dezinsekcija, kontrola kretanja ljudi i vozila i druge mjere“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je propisano da vlasniku svinja koje su uginule ili koje su usmrćene zbog sprovođenja naređenih mjera, kao i za stvari i sirovine koje su oštećene ili uništene tom prilikom, pripada naknada štete u visini tržišne vrijednosti u trenutku izvršenja mjere.

Vlada je danas na sjednici upoznata sa Informacijom o Ugovoru o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju na prostoru bivšeg rudnika „Brskovo”.

Kako se navodi, Ministarstvo je zaduženo da povodom tog pitanja formira međuresorsku radnu grupu.

Vlada je donijela i odluke o obrazovanju pregovaračkih radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji (EU) za oblast pravne tekovine Unije koje se odnose na pregovaračka poglavlja 23 – Pravosuđe i temeljna prava i 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost.

Oni su objasnili da je, imajući u vidu konstituisanje 44. Vlade u oktobru prošle godine i donošenje nove Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave i kadrovske promjene koje su uslijedile, potrebno donošenje nove odluke o obrazovanju pregovaračkih radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora o za oblast pravne tekovine EU, koje se odnose na poglavlja 23 i 24.

„Sastav pregovaračkih radnih grupa, upodobljen je aktuelnoj fazi pregovaračkog procesa, dok su nadležnosti ovog tijela usklađene sa zadacima pregovaračkih radnih grupa propisanim novom Odlukom o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Crne Gore EU“, kaže se u saopštenju.

Vlada je na sjednici donijela Uredbu o uslovima i načinu izbora, pravima i obavezama policijskog oficira za vezu.

„Realizacijom Uredbe omogućiće se upućivanje policijskih službenika na rad u međunarodne organizacije u svojstvu policijskog oficira za vezu“, rekli su iz Vlade.

Kako su kazali, na taj način omogućava se ostvarivanje policijske saradnje na operativnom i strateškom nivou sa međunarodnim organizacijama, u skladu sa međunarodnim ugovorom.

Iz Vlade su naveli da se uredbom uređuju i uslovi i način izbora, kao i prava i obaveze policijskog oficira za vezu.

„U odnosu na dosadašnju praksu gdje su se policijski predstavnici upućivali na osnovu internog oglasa koji sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova, novitet je da je sada upućivanje moguće i na osnovu međunarodnog oglasa koji sprovodi sama međunarodna organizacija, a nakon pribavljanja saglasnosti resornog ministra“, kazali su iz Vlade.

Navodi se da je Vlada danas donijela i Odluku o obrazovanju Savjeta za naučnoistraživačku djelatnost.

Odlukom je propisano da Savjet ima devet članova, a njime će rukovoditi ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović.

Ističe se da su nadležnosti Savjeta da analizira stanje i dostignuća u naučnoistraživačkoj djelatnosti i daje stručne predloge.

„I u tom cilju ima definisana posebna ovlašćenja da, između ostalog, priprema i predlaže Strategiju, predlaže prioritete iz Strategije i programe od opšteg intresa za tekuću godinu, te daje mišljenje u postupku utvrđivanja obima sredstava za finansiranje prioriteta iz Strategije i prati ostvarivanje Strategije“, navodi se u saopštenju.

Vlada je usvojila Analizu funkcionisanja sistema lokalne samouprave u Crnoj Gori, koja je ukazala da su potrebne reforme sistema lokalne samouprave sa asepkta funkcionisanja i finansiranja.

Kod aspekta funkcionisanja, kako se navodi, to podrazumijeva uvođenje blagog politipskog sistema i uvođenje planske decentralizacije, a za aspekt finansiranja razmatranje mogućnosti reforme sistema finansiranja lokalne samouprave, kao i regionalnog razvoja, na način da jedinice u skladu sa svojim specifičnom privrednom aktivnošću unaprijede sopstvene izvore finansiranja.

Vlada je usvojila i Informaciju o zaključivanju Sporazuma između Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore i Ministarstva prosvjete Kine o uzajamnom priznavanju visokobrazovnih isprava i prihvatila tekst Sporazuma.

„Sporazum ima za cilj da olakša pristup visokom obrazovanju i međusobno priznavanje visokoobrazovnih isprava u Kini i visokoobrazovnih isprava u Crnoj Gori“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS