Djelovi Danilovgrada u nedjelju bez struje

Podgorica, (MINA) – Djelovi Danilovgrada biće u nedjelju više sati bez struje, zbog radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS).

Kako se navodi, od sedam do 18 sati bez struje će biti Kuline, dio Podglavica, Krečana, Šišković, Most Radovića, Monte Technology, Lije, Stanjevića Rupa, Ciglana, Fabrika Stanova, Burum, Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno (moguća kratkotrajna isključenja).

Od sedam do 18 sati bez struje će biti i Kiro Radović, Srednja Glavica, Pištet, Prentina Glavica, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Most Radovića, Donje Selo, Jama Žarića, dio Ljutotuka, Bobulja i Sige.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS