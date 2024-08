Deponija Mislov do zatvorena za odlaganje otpada

Podgorica, (MINA) – Deponija Mislov do u Nikšiću zatvorena je za odlaganje otpada, saopštili su iz Opštine Nikšić.

Zatvaranje te deponije dogovoreno je na sastanku ministra ekologije, održivog i razvoja sjevera Damjana Ćulafića sa predstavnicima nikšićke Opštine, 2. avgusta.

Tada je dogovoreno da se zajednički preduzmu preostali koraci u pravcu zatvaranja deponije Mislov do, kao i da Opština Nikšić privremeno odlaže otpad na podgoričku deponiju Livade.

“Deponija Milov do konačno zatvorena za odlaganje otpada”, navodi se u objavi Opštine Nikšić na Fejsbuku /Facebook/.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS