Đaci od pilota i stjuardesa učili o vazdušnom saobraćaju

Podgorica, (MINA) – Osoblje Aerodroma Crne Gore (ACG) i nacionalne avio kompanije Air Montenegro održalo je čas praktične obuke na Aerodromu Podgorica za više od 100 učenika drugog razreda podgoričke Osnovne škole „Sutjeska“, u cilju upoznavanja sa saobraćajnom kulturom u vazdušnom saobraćaju.

Iz ACG je saopšteno da su đaci, u pratnji učiteljica, savladali sve aerodromske procedure: prijavu za let, bording, pasošku i bezbjednosnu kontrolu, a potom su se upoznali i sa sigurnosnim pravilima u avionu gdje ih je dočekala posada kompanije Air Montenegro.

Kako se navodi, nakon druženja sa pilotom, perserom i stujardesama, đake je oduševio vodeni top Spasilačko-vatrogasne službe Aerodroma Podgorica koji je priređen u čast najmlađih posjetilaca.

Učiteljica O.Š. „Sutjeska“ Biljana Rašović rekla je da su djeca oduševljena i da su naučili neke stvari koje ni odrasli nijesu znali.

„Po njihovim licima možete vidjeti kako se osjećaju nakon čekiranja karata, upoznavanja sa pilotom, stjuardesama, policajcima ili vatrogascima“, kazala je Rašović.

Prema njenim riječima, takve obuke bi trebalo da se češće organizuju.

Rašović je istakla da je važno da djeca tokom školskog obrazovanja teorijska znanja upotpunjuju praksom.

“Funkcionalna znanja koja naša djeca stiču su jako važna jer se teorija brzo zaboravlja. Posjeta ACG je iskustvo koje se ne zaboravlja“, poručila je Rašović.

Iz ACG su kazali da su se nadležne aerodromske službe i kolege iz uprava policije i prihoda i carina pobrinule da posjeta, koja je sprovedena po strogim bezbjednosnim procedurama, protekne u najboljem redu.

