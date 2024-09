Crnogorski srednjoškolci na Olimpijadi u robotici u Atini

Podgorica, (MINA) – Tim Crne Gore u kome su talentovani srednjoškolci, strastveni prema robotici, tehnologiji i nauci učestvuje na prestižnom FIRST Global Challenge takmičenju, koje je u četvrtak otvoreno u Atini.

FIRST Global Challenge je godišnje takmičenje u robotici u stilu Olimpijskih igara koje organizjje First Committee Association. Ovo takmičenje svake godine održava se u drugom gradu, a prvo je održano u Vašingtonu 2017. godine.

Crnogorski srednjoškolci će na takmičenju demonstrirati tehničke vještine, kreativnost i timski rad u izradi robota koji će rješavati izazove vezane za globalne probleme, poput zaštite životne sredine i održivog razvoja.

“Učešće na ovom takmičenju omogućava im ne samo sticanje novih znanja već i šansu da sarađuju sa vršnjacima iz različitih zemalja, predstavljajući svoju zemlju na svjetskoj sceni”, saopšteno je iz crnogorske ekipe.

Crnu Goru će u Atini predstavljati Nikola Pejović, Viktor Lakčević, Maša Radulović, Anja Milić, Vuk Jovićević i mentori Biljana Krivokapić I Ivan Martinović.

“Anja, Maša, Nikola, Vuk i Viktor daće sve od sebe, a najveća podrška su im mentori Biljana Krivokapić i Ivan Martinović”, poručili su iz crnogorskog tima.

