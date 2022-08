Crna Gora podržala novi paket sankcija Rusiji

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je podržala novi paket restriktivnih mjera Evropske unije (EU) Rusiji, zbog agresije na Ukrajinu, objavljeno je na sajtu Evropskog savjeta.

Savjet je, kako se navodi, 21. jula usvojio odluku o uvođenju daljih restriktivnih mjera, kao i pojašnjenju postojećih.

“Države kandidati Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Albanija i Ukrajina, potencijalni kandidat Bosna i Hercegovina, i zemlje EFTA Island, Lihtenštajn i Norveška, članice Evropskog ekonomskog prostora, usklađuju se sa ovom Odlukom Savjeta”, kaže se u objavi.

Dodaje se da će te države obezbijediti da njihove nacionalne politike budu u skladu sa tom odlukom Savjeta.

