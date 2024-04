Crna Gora i Srbija zaslužuju viši nivo zvanične saradnje u kulturi

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Srbija potpisaće novi Sporazum o saradnji u oblasti kulture, dogovoreno je na sastanku ministarke kulture i medija Tamare Vujović sa ministarkom kulture Srbije Majom Gojković.

Iz Ministarstva kulture i medija je saopšteno da su Vujović i Gojković razgovarale u Veneciji, na 60. Međunarodnoj izložbi savremene umjetnosti.

„Dvije bliske države, Crna Gora i Srbija, zaslužuju viši nivo zvanične saradnje u oblasti kulture”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, potpisivanje novog Sporazuma o saradnji u oblasti kulture između vlada Crne Gore i Srbije, uz Sporazum o borbi protiv nedozvoljene trgovine kulturnim dobrima, kao i unapređenje saradnje u oblasti filmske industrije, biće sledeći koraci u cilju dodatnog unapređenja kulturne saradnje i jačanja odnosa dvije države.

“Na sastanku je postignut dogovor o zaključivanju novog Sporazuma u oblasti kulture između vlada kojim bi se prethodni Sporazum iz 2008. godine unaprijedio, prije svega u dijelu koji se odnosi na kulturno nasleđe”, kaže se u saopštenju.

Vujović i Gojković su, kako se navodi, saglasne i da bi, u narednom periodu, trebalo da bude potpisan i Sporazum o borbi protiv nedozvoljene trgovine kulturnim dobrima.

„Što bi bio značajan iskorak unapređenja kulturne i sveobuhvatne saradnje u obostranom interesu”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, Vujović i Gojković su zaključile da, imajući u vidu razvijenu institucionalnu saradnju u oblasti kulture, postoji potreba za pokretanjem inicijativa od obostranog interesa.

“Ocijenjeno da dvije zemlje imaju dobru saradnju u okviru međunarodnih organizacija i inicijativa, pri čemu su ministarke posebno istakle projekte i programe koji se realizuju u okviru Foruma slovenskih kultura, a koji doprinose jačanju odnosa, ali i promociji naših kultura u Evropi i svijetu”, kaže se u saopštenju.

