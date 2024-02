Crna Gora i Italija će sarađivati u borbi protiv mafije

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Italija snažno će sarađivati u borbi protiv mafije, poručeno je sa sastanka crnogorskog ministra pravde Andreja Milovića i italijanskog državnog tužioca za borbu protiv mafije i terorizma, Đovanija Melila.

Kako je saopšteno iz Ministarstva pravde, Milović je, na sastanku u Rimu, podsjetio da je predložio potpisivanje memoranduma o saradnji između pravosudnih institucija i organa Crne Gore i Italije.

Navodi se da bi tim memorandumom bila omogućena direktna i efikasna saradnja pravosudnih institucija, bez uključivanja ministarstava vanjskih poslova i dugih diplomatskih procedura, što bi skratilo put komunikacije i povećalo efikasnost rada institucija dvije države.

Milović je istakao da će Ministarstvo pravde rado biti posrednik između Državnog tužilaštva Italije za borbu protiv mafije i terorizma i crnogorskog Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).

“Dogovoreno je i da se Melilo i glavni specijalni tužilac Vladimir Novović sretnu u što kraćem roku i da se započne saradnja SDT i Državnog tužilaštva Italije za borbu protiv mafije i terorizma”, navodi se u saopštenju.

Milović je informisao Melila da je jedan od glavnih prioriteta Crne Gore formiranje specijalnog suda, čija bi naležnost bili organizovani kriminal, visoka korupcija i ratni zločini.

On je naglasio da Ministarstvo pravde aktivno radi na izmjenama zakona o državnom tužilaštvu i o SDT-u, s ciljem stvaranja boljih uslova za rad tih institucija.

Milović je kazao Melilu da je započet proces preseljenja SDT-a u staru zgradu Vlade u Podgorici, u cilju obezbjeđivanja mnogo boljih uslova za rad.

“Na sastanku je posebno istaknuto planirano sužavanje dijapazona krivičnih djela pod ingerencijom SDT-a, što za cilj ima da omogući mnogo bolji fokus na slučajeve visoke korupcije, organizovanog kriminala i ratnih zločina”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je na sastanku istaknuto i da je Novović već dobio poboljšanu zaštitu u vidu blindiranog vozila, dostupnog 24 sata dnevno.

Melilo je kazao da te odluke jasno ukazuju na odlučnost Vlade Crne Gore u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao i na napore ka stvaranju efikasnog i nezavisnog pravosudnog sistema.

On je poručio da će, poput Vlade Italije, i Državno tužilaštvo te države za borbu protiv mafije i terorizma bezrezervno podržati Crnu Goru u borbi koja joj predstoji.

“Izuetno smo srećni zbog buduće saradnje sa crnogorskim kolegama i neka ovo bude samo prvi korak zajedničkog uspješnog puta”, kazao je Melilo.

On je naglasio da će Italija pomoći Crnoj Gori na svaki potreban način, od dijeljenja ekspertskih iskustava i obuka za crnogorske tužioce, do zajedničkog rada u konkretnim slučajevima.

Melilo je, kako se navodi, podržao formiranje specijalnog suda u Crnoj Gori, dodajući da u potpunosti razumije tu ideju i potrebe Crne Gore.

Iz Ministarstva pravde su kazali da je sastanak Milovića i Melila označen kao ključni korak ka unapređenju saradnje Crne Gore i Italije u borbi protiv kriminala.

