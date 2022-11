Crna Gora čvrsto uz NATO i EU u pomoći Ukrajini

Podgorica, (MINA) – Crna Gora čvrsto stoji uz NATO saveznike i partnere iz Evropske unije (EU) u težnjama da se pomogne u prevazilaženju krize i očuvanju teritorijalnog integriteta svake države, kao i u podršci ukrajinskom narodu da obezbijedi mir i sigurnost.

To je kazao crnogorski ministar unutrašnjih poslova i rukovodilac radom Ministarstva odbrane Filip Adžić tokom današnjeg susreta sa pomoćnicom sekretara za odbranu Sjedinjenih Američkih Država (SAD), Selest Volander.

“Crna Gora oštro osuđuje agresiju Rusije na jednu suverenu i nezavisnu zemlju i snažno stoji uz ukrajinski narod u ovom teškom vremenu”, poručio je Adžić, kaže se u saopštenju Ministarstva odbrane.

Adžić je naglasio da je Rusija prekršila fundamentalne principe međunarodnog prava, podrivajući evropsku bezbjednost i ugrožavajući njenu stabilnost, i dodao da je agresija na Ukrajinu pokazala koliko je značajno članstvo Crne Gore u NATO-u.

“Čvrsto smo na euroatlantskom putu. Nesporan je uticaj Rusije na Crnu Goru, ali nijesmo imali ni najmanju sumnju da Crna Gora treba da uskladi svoju politiku sa politikom EU prema agresoru”, naglasio je Adžić.

On je potvrdio da Crna Gora čvrsto stoji uz NATO saveznike i EU partnere u težnjama da se pomogne u prevazilaženju krize i očuvanju teritorijalnog integriteta svake zemlje, kao i u podršci ukrajinskom narodu da obezbijedi mir i sigurnost.

On je dodao da će Crna Gora nastaviti da šalje Ukrajini humanitarnu, finansijsku i vojnu pomoć.

“Svjesni međunarodnih bezbjednosnih izazova i odlučni da damo svoj doprinos međunarodnom miru i stabilnosti, izdvajanja za odbranu će već u narednoj godini, dostići dva odsto BDP-a”, rekao je Adžić.

On se zahvalio SAD-u na 23 miliona EUR pomoći za razvoj odbrambenog sektora, koji će biti investirani u modernizaciju oružanih snaga i jačanje sajber odbrane.

Volander je naglasila značaj očuvanja demokratije u nepovoljnom bezbjednosnom okruženju, ističući i važnost, kako je kazala, izuzetnog jedinstva zemalja članica Alijanse, koje pokazuje brigu za sigurnost građana u zemljama članicama.

Ona je izrazila i zadovoljstvo zbog učešća Crne Gore u NATO vođenim misijama i operacijama.

“Naše prijateljstvo je snažno. Amerika je tu da vam i dalje daje podršku u vašim stremljenjima ka boljem i sigurnijem društvu”, kazala je Volander.

Sagovornici, koji su održali bilateralne razgovore uoči sjutrašnje konferencije ministara odbrane Američko-jadranske povelje, saglasili su se da je u ovom momentu, kada je Ukrajina pod brutalnom ruskom agresijom, prioritet Alijanse da podrži tu zemlju u naporima odbrane i očuvanja teritorijalnog integriteta.

