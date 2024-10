CGO: Inicijativa ZBCG pokušaj da se uguši sloboda govora

Podgorica, (MINA) – Inicijativa koalicije Za budućnost Crne Gore (ZBCG) da ograniči djelovanje građanski i kritički nastrojenih nevladinih organizacija (NVO) opasan je pokušaj da se uguši sloboda govora i udruživanja, što su osnovni stubovi svakog demokratskog društva, poručili su iz Centra za građansko obrazovanje (CGO).

Koalicija ZBCG saopštila je ranije danas da hitno treba donijeti novi zakon koji će urediti funkcionisanje raznih stranih agentura koje, kako su naveli, pod plaštom nevladinih organizacija, pokušavaju da utiču na unutrašnju i spoljnu politiku države.

Iz CGO-a su kazali da inicijativa ZBCG podsjeća na mračne prakse iz Rusije i Ukrajine.

Iz te NVO su dodali da su liderima koalicije ZBCG te prakse očito bliže od Evropske unije (EU).

“To se sada jasno otkriva i pored mimikrije kojoj su u posljednjem periodu pribjegli”, kazali su iz CGO-a.

Oni su na platformi X naveli da zakon o “agentima stranog uticaja” nije ništa drugo nego institucionalizovana represija prema NVO koje igraju ključnu ulogu u očuvanju demokratije.

Kako su rekli iz CGO-a, umjesto da zajedno sa različtim akterima podstiče pluralizam i jača demokratiju, vlast očajnički stremi potiranju svakog oblika mišljenja koje se ne uklapa u njen svjetonazor.

“Crna Gora ne smije postati država straha i represije i vjerujemo da ima dovoljno potencijala za unutrašnji otpor ovim naopakim naumima, ali da će doći i podrška partnera koji žele dobro ovoj državi poštujući njen suverenitet i teritorijalni integritet”, istakli su iz CGO-a.

Oni su dodali da očekuju da se o tom pitanju jasno odrede svi članovi Vlade.

“A posebno premijer Milojko Spajić, da bi se i kroz to vidjelo ko kakvu politiku ima, odnosno i ima li je uopšte ili samo slijede interese zemalja od čijih praksi treba da bježimo ma koliko ih promovisali liderima ZBCG”, zaključili su iz CGO-a.

