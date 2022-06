Češka, buduća predsjedavajuća EU, hoće Maršalov plan za Ukrajinu

Prag, (MINA) – Češko predsjedavanje Evropskom unijom (EU) imaće za prioritet organizovanje samita o “rekonstrukciji” i pokretanje svojevrsnog Maršalovog plana za Ukrajinu, rekao je češki premijer Petr Fijala.

“Htjeli bismo da organizujemo samit o posleratnoj obnovi Ukrajine sa Maršalovim planom za Ukrajinu u prisustvu predsjednika (Volodimira) Zelenskog”, rekao je češki premijer, prenosi TVN1.

Istovremeno predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski zahvalio se Amerikancima zbog nove vojne pomoći koju mu je ranije telefonom najavio njegov američki kolega Džo Bajden.

“SAD su objavile novo jačanje naše odbrane, novu tranšu pomoći od milijardu USD”, rekao je Zelenski .

Bajden je potvrdio izvještaj neimenovanih zvaničnika da će poslati dodatnu vojnu pomoć Ukrajini od milijardu USD.

Vašington je pozvao svoje saveznike da pojačaju isporuke oružja Kijevu koji je u teškom položaju u borbama s Rusima u Donbasu.

(kraj) žug

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS