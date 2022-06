Cerović: Ostvareni najveći uspjesi od osnivanja Ljekarske komore

Podgorica, (MINA) – Povećanje plata ljekarima od 30 odsto, uvrštavanje njihovih primanja u Zakon o zaradama u javnom sektoru, i tretiranje napada na ljekara krivičnim zakonikom, tri su najveća uspjeha Ljekarske komore Crne Gore u posljednjih godinu.

To je kazala predsjednica Komore Žanka Cerović, navodeći da su ti uspjesi ostvareni uz podršku resornih ministarstava i Skupštine.

„Ljekarska komora je nezavisna, strukovna organizacija koja opstaje na temeljima konstantnog usavršavanja, unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite što je benefit naših pacijenata, i zaštite profesionalnih interesa doktora“, rekla je Cerović na obilježavanju Dana ljekarske komore.

Zahvaljujući naporima Ljekarske komore, kako je dodala, Crna Gora će prvi put dobiti elektronsku bazu podataka, odnosno registar svih doktora u zemlji.

„U toku je proces unošenja svih ličnih podataka svakog našeg ljekara, bez obzira na to da li radi u javnom ili privatnom sektoru. Ovaj dokument biće od neprocjenjivog značaja zdravstvenu politiku države”, kazala je Cerović, saopšteno je iz Ljekarske komore.

Na osnovu podatka o broju ljekara, njihovim specijalizacijama i subspecijalizacijama kao i gradovima u kojima rade, time će se omogućiti Vladi i Ministarstvu zdravlja da strateški kreiraju zdravstvene politike.

Prema riječima Cerović, ne manje važno, neće biti iznenađenih i zatečenih kada neko od ljekara stekne uslov za penziju.

“Ova elektronska baza podataka biće puls na osnovu kog će država znati u kom pravcu promišljeno treba da se kreće“, objasnila je Cerović.

Prema njenim riječima, u Crnoj Gori danas radi 2,3 hiljade ljekara koji imaju prebivalište.

“Njih 104 ima privremeni boravak, 98 ima stalni boravak i još 110 ljekara radi po pozivu ustanove“, kazala je Cerović.

Sa druge strane, ona je ukazala na podatke Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) iz 2013. godine.

„Prema toj statistici, Crna Gora ima oko 250 ljekara na 100 hiljada stanovnika. Više ljekara od Crne Gore imaju Srbija, Hrvatska, Slovenija, pa čak i Gruzija, Jermenija, Moldavija, Azerbejdžan, Uzbekistan ili Kazahstan.”, rekla je Cerović.

Zato, kako je dodala, taj problem mora da se rješava strateški i na duže staze.

Prema riječima Cerović, nužno je raditi na uspostavljanju hijerarhije u zdravstvenom sistemu države.

Ona je podsjetila i da komora za Ministarstvo zdravlja obavlja dvije važne vrste poslova od javnog interesa: to su izdavanje licenci i kontinuirana medicinska edukacija.

„U tom kontekstu, nadamo se intenzivnijoj saradnji sa Ministarstvom zdravlja, a u cilju unapređenja statusa ljekara i, posljedično, boljeg zdravlja svih naših pacijenata“, kazala je Cerović.

Osim toga, Ljekarska komora, kako je dodala, uveliko radi i na tome da bude aktivan sudionik i partner u iznalaženju najboljih rješenja uoči najavljene javne rasprave o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenoj zaštiti.

„Vjerujemo da država prepoznaje svoj interes da Ljekarsku komoru i institucionalno prepozna kao odgovornog saveznika i u procesu donošenja odluka, a ne samo u njihovom sprovođenju“, navela je Cerović.

U cilju ostvarivanja visokih standarda prilikom liječenja građana i jačanju društvene pozicije i međunarodnog ugleda njenih članova, Ljekarska komora, kako je rekla Cerović, sarađuje sa brojnim evropskim i svjetskim asocijacijama.

„Mi smo punopravni član Stalnog komiteta evropskih ljekara, član Svjetske medicinske asocijacije, a aktivni smo i u radu drugih međunarodnih asocijacija“, podsjetila je Cerović.

Na kraju, ona je zahvalila i domaćoj i međunarodnoj javnosti koji su prepoznali presudnu ulogu crnogorskih ljekara tokom najjačeg udara koronavirusa prošle i ove godine.

„Zdravstveni radnici su, tačno dvije godine od registracije prvog slučaja korona virusa u Crnoj Gori, dobili specijalnu nagradu SZO koju su zavrijedili, kako je naveo regionalni direktor SZO Hans Kluge, u znak počasti i priznanja za doprinos očuvanju zdravlja i života građana tokom pandemije COVID-19”, rekla je Cerović.

Osim toga, kako je dodala, istraživanja sveukupnog javnog mnjenja iz aprila, kog su sproveli CEMI i agencija MINA, pokazalo je da građani imaju ubjedljivo najviše povjerenja u zdravstveni sistem.

“Uvažila nas je država, uvažili su nas građani i međunarodna stručna javnost“, zaključila je Cerović i najavila će ta institucija tokom godine, prvi put od osnivanja, dobiti svoje prostorije koje će biti dom svakog crnogorskog ljekara.

Navodi se da su svečanom obilježavanju Ljekarske komore prisustvovali predstavnici Ljekarske komore Srbije, predstavnici Skupštine Crne Gore, Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, Ministarstva zdravlja, Medicinskog fakulteta i Kliničkog centra Crne Gore.

