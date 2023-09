Centar Ljubović organizovati u skladu s međunarodnim standardima

Podgorica, (MINA) – Dječji fond Ujedinjenih nacija (UNICEF) pozvao je Vladu Crne Gore da preduzme hitne mjere kako bi se Centar za djecu i mlade „Ljubović” organizovao u skladu sa međunarodnim standardima ljudskih prava.

Iz UNICEF-a su pozvali da se prestane sa smještanjem raznih ugroženih grupa djece i mladih u Centar „Ljubović”.

“Poput djece žrtava nasilja i eksploatacije (prevashodno prosjačenja i trgovine ljudima), djece koja zbog uzrasta nijesu krivično odgovorna, djece koja su u riziku da počine krivično djelo i djece koja su zatečena na ulici, jer to nije u skladu s međunarodnim standardima zaštite prava djeteta”, dodali su iz UNICEF-a.

Vršiteljka dužnosti šefa predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Sabina Žunić navela je da se Crna Gora, kao država koja je ratifikovala Konvenciju o pravima djeteta i Konvenciju o borbi protiv trgovine ljudima, obavezala na poštovanje ljudskih prava i međunarodnih standarda bezbjednosti i zaštite sve djece.

“To uključuje obavezu da se djeci u riziku i djeci žrtvama trgovine ljudima obezbijedi prikladan i bezbjedan smještaj, koji isključuje mogućnost kontakta žrtve sa počiniocem krivičnog djela, kao i specijalizovane usluge podrške”, rekla je Žunić.

Iz UNICEF-a su kazali da Centar za djecu i mlade „Ljubović” treba da bude ustanova koja će pružati specijalizovanu podršku djeci kojoj je od suda izrečena krivična sankcija nezavodskog tipa.

Kako su dodali, takva podrška treba da bude usmjerena na reintegraciju i resocijalizaciju djece.

“Sve druge ranjive kategorije djece, poput djece s problemima u ponašanju i djece žrtava nasilja i eksploatacije, moraju biti fizički odvojene, u skladu s međunarodnim standardima. Takođe, ta djeca moraju imati posebne programe podrške”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, UNICEF je spreman da, saglasno svom mandatu, podrži Vladu Crne Gore da preduzme hitne akcije u vezi s tim pitanjem i time obezbijedi puno poštovanje prava sve djece.

Saopšteno je da je, u skladu s međunarodnim standardima zaštite prava djeteta, UNICEF godinama podržavao Vladu Crne Gore da reformiše sistem maloljetničkog pravosuđa.

Iz UNICEF-a su naveli da je, kao rezultat tih napora koji su podržani i od EU, usvojen poseban zakon o maloljetničkom pravosuđu i uvedena specijalizacija predstavnika pravosuđa i policije za rad sa djecom i mladima u sukobu sa zakonom.

“Takođe, unaprijeđen je kvalitet rada Centra za djecu i mlade „Ljubović“ kroz izradu standarda, programa rada i kontinuiranu edukaciju zaposlenih za rad sa djecom i mladima u sukobu sa zakonom u skladu s međunarodnim standardima”, kaže se u saopštenju.

