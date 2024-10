CEMI: Zakon o stranim agentima dio strategije usmjerene na slabljenje NVO sektora

Podgorica, (MINA) – Predlog zakona o stranim agentima dio je smišljene strategije usmjerene na slabljenje nevladinog sektora, kao jednog od ključnih branika protiv korupcije i zloupotrebe moći, ocijenjeno je iz Centra za monitoring i istraživanje (CeMI).

Iz te nevladine organizacije (NVO) su kazali da je taj predlog i prvi korak ka sužavanju i gušenju građanskih prava i sloboda.

Iz CeMI-ja su to rekli reagujući na navode koalicije Za budućnost Crne Gore da hitno treba predložiti zakon koji će urediti funkcionisanje raznih stranih agentura koje pod plaštom nevladinih organizacija, pokušavaju da utiču na unutrašnju i spoljnu politiku države.

Šef Pravnog odjeljenja CeMI-ja Vladimir Simonović u saopštenju je naveo da će oni koji pažljivije prate međunarodna politička dešavanja odmah prepoznati da je taj predlog inspirisan kontroverznim zakonima usvojenim u Rusiji, Bjelorusiji i drugim državama pod autokratskim režimima.

On smatra da bi bilo naivno pomisliti da je takav predlog slučajan.

Simonović je pohvalio poslanike i članove Vlade koji su to prepoznali i koji su taj predlog u startu odbacili, “pokazujući na taj način političku zrelost i privrženost evropskim vrijednostima”, prenosi PR Centar.

“Što se tiče predlagača zakona i onih koji ga podržavaju, pozivam ih da dođu u neku od država u kojima su usvojeni slični zakoni i iz prve ruke vide efekte politike za koju se zalažu”, naveo je Simonović.

Kako je kazao, predlagači treba da vide kako građani, pod prijetnjom represivnih mjera, strahuju da razgovaraju sa novinarima, da iznose svoje političke stavove ili da učestvuju u aktivnostima koje kritikuju vlast.

Simonović je rekao da je ta atmosfera straha i autocenzure direktna posljedica zakona koji ciljano guše djelovanje civilnog društva.

“Ali pretpostavljam da oni to itekako dobro znaju”, zaključio je Simonović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS