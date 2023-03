Čađenoviću produžen pritvor za još dva mjeseca

Podgorica, (MINA) – Vrhovni sud produžio je za još dva mjeseca pritvor specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću, koji je osumnjičen za kirično djelo stvaranje kriminalne organizacije.

Vijeće Vrhovnog suda, po predlogu Specijalnog državnog tužilaštva, donijelo je Rješenje da se Čađenoviću produži pritvor do 9. maja.

“Vijeće Vrhovnog suda u sastavu sutkinje Milenke Seke Žižić kao predsjednice vijeća i Vesne Vučković i Seke Piletić kao članica vijeća, produžilo je pritvor okrivljenom S.Č. zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije“, navodi se u saopštenju.

Iz Vrhovnog suda su podsjetili da je S.Č pritvor određen rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici 11.decembra prošle godine, a produžen rješenjem vijeća tog suda 9. januara.

Po novom rješenju, S.Č pritvor može trajati do 9. maja.

