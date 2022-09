Britanska ambasada otvara Knjigu žalosti za javnost

Podgorica, (MINA) – Ambasada Velike Britanije u Podgorici otvoriće Knjigu žalosti za javnost povodom smrti Kraljice Elizabete Druge.

Kako je saopšteno iz Ambasade, knjiga žalosti biće otvorena do deset do 14 sati sjutra, od deset do 16 sati od ponedjeljka do petka, i od deset do 14 sati 17. septembra.

Iz Ambasade su kazali da gosti prolaze kroz bezbjednosnu provjeru i da su u obavezi da ponesu ličnu kartu.

“Online Knjiga žalosti za one koji žele da ostave poruke dostupna je na veb stranici: https://www.royal.uk/send-message-condolence”, rekli su iz Ambasade.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS