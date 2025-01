Brej: Vrijedan doprinos ANB-a kolektivnoj bezbjednosti

Podgorica, (MINA) – Pomoćnik generalnog sekretara NATO-a za obavještajne i bezbjednosne poslove, Skot Brej, kazao je da je vrijedan doprinos crnogorske Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) u okviru NATO kolektivnog sistema bezbjednosti.

Vršilac dužnosti direktora ANB-a Ivica Janović razgovarao je sa Brejom danas u sjedištu NATO-a u Briselu.

„Tom prilikom, razmatrani su ključni bezbjednosni prioriteti i NATO strateški pravci, sa posebnim fokusom na aktuelna regionalna dešavanja i bezbjednosne izazove“, kaže se u saopštenju ANB-a.

Navodi se da je na sastanku istaknuto da su značajni zajednički napori i saradnja u okviru Alijanse.

Janović je upoznao Breja sa ključnim prioritetima i reformskom agendom u daljem radu Agencije.

Brej je, kako je saopšteno, iskazao punu podršku ANB-u i Janoviću.

On je zahvalio za kontinuiranu posvećenost i vrijedan doprinos ANB-a u okviru NATO kolektivnog sistema bezbjednosti.

