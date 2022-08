Brđanin: Okolnosti događaja na Cetinju se još utvrđuju

Podgorica, (MINA) – Okolnosti tragičnog događaja na Cetinju, u kojem je ubijeno 11 a ranjeno šest osoba, i dalje se utvrđuju, kazao je direktor Uprave policije Zoran Brđanin, dodajući da će javnost putem medija biti obaviještena o svim detaljima.

Brđanin je, u izjavi dostavljenoj medijima, kazao da su ljudski životi najvrijedniji i nenadoknadivi, a da je danas izgubljeno 11 građana i građanki, među kojima i dvoje djece.

On je naveo da saosjeća sa porodicama stradalih i u svoje i u ime Uprave policije uputio im je saučešće.

Brđanin je kazao da će večeras otići na Cetinje, pošto u trenutku događaja nije bio u Podgorici.

“Takođe, nadam se da će se povrijeđeni brzo i uspješno oporaviti”, dodao je on.

Kako je naveo, prema za sada poznatim okolnostima, danas oko 15 sati i 30 minuta tridesetčetvorogodišnji V.B. sa Cetinja pucao je na porodicu, čiji su članovi boravili u postorijama njegove kuće kao podstanari u naselju Medovina.

“On je, tom prilikom, upotrebom vatrenog oružja – lovačke puške – lišio života dvoje djece, jedno od osam, a drugo od jedanaest godina, i ranio njihovu majku koja je u medicinskoj ustanovi podlegla povredama”, naveo je Brđanin.

On je kazao da je V.B. potom izašao i pucao iz istog oružja na stanovnike Medovine, i ubio još sedam osoba, a ranio šest.

“Po pozivu građana, na lice mjesta su upućeni policijski službenici kojom prilikom je u razmjeni vatre teško ranjen jedan policijski službenik”, rekao je Brđanin.

Prema njegovim riječima za sada nije jasno što je potaklo V.B. na ovako gnusan čin, kojom prilikom je i sam ubijen.

“Naglašavam da se okolnosti cjelokupnog događaja, uključujući i lišenje života V.B. i dalje utvrđuju, a javnost će, posredstvom medija, biti obaviještena o svim detaljima”, kazao je Brđanin.

Brđanin je rekao da se nada da “više nikad nećemo svjedočiti ovakvoj tragediji u Crnoj Gori”.

“Vjerujem da svi poštujemo bol porodica, a zahvaljujem medijima na korektnom odnosu u dosadašnjem izvještavanju i apelujem da se sa maksimalnim oprezom nastavi izvještavanje”, kazao je Brđanin.

