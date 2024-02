Božović: Uprkos pritiscima nastava obustavljena u 138 ustanova

Podgorica, (MINA) – Nastava je danas bila obustavljena u 138 vaspitno-obrazovnih ustanova u Crnoj Gori, saopštili su iz Sindikata prosvjete (SPCG) i dodali da je u nekim ustanovama nastava izvođena djelimično, sa malim brojem zaposlenih koji nijesu u štrajku.

Predsjednik SPCG Radomir Božović kazao je da je nastava danas bila obustavljena u toliko ustanova i pored, kako je naveo, neviđenih pritisaka i zastrašivanja prema prosvjetnim radnicima koji su u štrajku.

“Napominjemo da su direktori škola, po instrukcijama iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI), sinoć kasno ili jutros rano, održali sjednice Nastavničkih vijeća sa jedinim ciljem – da nas direktori prebroje i ukažu da možemo dobiti otkaze. Da nas zastraše”, naveo je Božović u saopštenju.

Kako je rekao, u pojedinim školama, poput Osnovne škole (OŠ) ”Meksiko” iz Bara i još nekim, broj zaposlenih u štrajku je sa 44 pao na četiri, što govori o zastrašivanju.

“U nekim školama su direktori i pomoćnici držali nastavu, bili štrajkbreheri, kako bi poslali izvještaj da se u njihovim ustanovama nastava odvija po ustaljenom rasporedu”, rekao je Božović.

On je naveo da im prijete i Uredbom iz 2006. godine, kojom je štrajk u obrazovanju potpuno zabranjen.

“Na sreću zaposlenih, taj broj direktora, koji se trude da uguše štrajk i pravo prosvjetnih radnika na pravdu i dostojanstvo, je vrlo mali”, kazao je Božović.

On je naveo da se, nažalost, umjesto da ozbiljno pregovaraju, iz MPNI trude da ih na silu uguraju u učionice i pokažu da je u obrazovanju sve u najboljem redu.

“Koleginice i kolege, samo složno i jedinstveno možemo odbraniti naše pravo na dostojanstven život i dostojanstveni poziv”, poručuje se u saopštenju.

