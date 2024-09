Božović: Sve moje odluke imaju jasno uporište u zakonu

Podgorica, (MINA) – Ministar pravde Bojan Božović kazao je da sve njegove odluke imaju jasno uporište u zakonu i relavantnoj sudskoj praksi i zamolio Specijalno državno tužilaštvo (SDT) da što prije postupi po krivičnoj prijavi koju su protiv njega podnijeli advokati turskog državljanina Binali Čamgoza.

Pravni zastupnici Čamgoza, advokati Miloš Vuksanović i Marko Radović, podnijeli su SDT-u krivičnu prijavu protiv Božovića, navodeći da je riječ o pravnom skandalu i namjeri da se Čamgoz “pošto poto” izruči Turskoj.

Božović je Vijestima kazao da razumije advokate Čamgoza, jer štite interese svog klijenta, ali da “moraju i oni razumjeti da je funkcija ministra pravde, između ostalog, da štiti interese svih građana i države Crne Gore”.

“A samim tim i interese zaštite nacionalne i unutrašnje bezbjednosti. Molim SDT da što prije postupi po prijavi jer čvrsto vjerujem da sve moje odluke imaju jasno uporište u zakonu i relavantnoj sudskoj praksi”, rekao je Božović.

